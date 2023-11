Microsoft's Bold Move: Kuteteza Tsogolo la AI ndi OpenAI Acquisition

By

M'malo modabwitsa, OpenAI, yemwe adayambitsanso ChatGPT, akukumana ndi kusatsimikizika atachoka kwa CEO Sam Altman. Ndi antchito ambiri a OpenAI omwe atha kujowina Altman ku Microsoft, tsogolo la kampaniyo likuwoneka ngati losatsimikizika, ndipo mgwirizano womwe ukadalola olowa mkati kuti apeze ndalama pamtengo wa $ 86 biliyoni tsopano ali pachiwopsezo. Komabe, pakati pa chipwirikiti, pali wopambana m'modzi momveka bwino yemwe akutuluka mumithunzi - Microsoft.

Kuyambira pomwe Altman adachoka, msika wa Microsoft wakula kwambiri ndi $ 63 biliyoni, kufika pamtengo wokwera $ 378 pagawo lililonse pakugulitsa masana Lolemba. Ndi magawo 7.429 biliyoni omwe ali opambana, msika wa Microsoft watsala pang'ono kugunda $2.82 thililiyoni. Kupambana kodabwitsaku kukuwonetsa ndalama za Microsoft ku OpenAI, zomwe zatsimikizira kukhala mwala wapangodya wazopanga zawo, zophatikizidwa ndi zopereka zodziwika bwino monga Office365 ndi GitHub.

Mkulu wa Microsoft, Satya Nadella, yemwe akanakhudzidwa kwambiri ndi kutuluka kwa Altman, mwaluso adapewa zovuta zomwe zingachitike. Poyankha mwachangu zomwe zidachitika, Nadella adasuntha molimba mtima: adalemba ganyu Altman ndi Purezidenti wakale wa OpenAI Greg Brockman kuti atsogolere labu yatsopano ya kafukufuku wa AI mkati mwa Microsoft. Kuwongolera kosayembekezeka kumeneku, komwe kumatchedwa "World Series of Poker move for the Ages" ndi akatswiri amakampani, kukuwonetsa kulimba mtima kwa Nadella ndikudzipereka pakupititsa patsogolo luso la Microsoft la AI.

Ndikuyenda mwanzeru kumeneku, Microsoft sinangopeza ziwerengero ziwiri za OpenAI komanso idasungabe gawo lalikulu poyambitsa. Kupatula apo, idasankha Emmett Shear, wamkulu wakale wa Twitch, kukhala CEO wa OpenAI. Ngakhale kuti gulu latsopano lofufuza la Microsoft silikudziwika, kulembedwa ntchito kwa Altman ndi Brockman kukuwonetsa kutsimikiza kwa kampaniyo kukhala patsogolo pa chitukuko cha AI.

Ngakhale kukwera kwamitengo ya Microsoft mosakaikira ndi chifukwa chokondwerera, zovuta zili mtsogolo. Kampaniyo iyenera kulipira ndalama zomanga ndi kukonza bungwe latsopano la kafukufuku wa AI motsogozedwa ndi Altman ndi Brockman. Kuphatikiza apo, pali kuthekera kokwaniritsa zofunikira zachuma kuchokera kumakontrakitala omwe alipo ndi OpenAI.

Ngakhale zili zopinga izi, kupezeka kwa talente kwa Microsoft ndikuphatikiza ukadaulo wa OpenAI kuyika kampaniyo ngati wotsogola pa liwiro la kulamulira kwa AI. Fumbi likakhazikika, oyang'anira mafakitale amadikirira mwachidwi mutu wotsatira paulendo wotsogola wa AI wa Microsoft.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri

Q: OpenAI ndi chiyani?

A: OpenAI ndi chiyambi choyang'ana pakupanga matekinoloje apamwamba a AI ndi machitidwe.

Q: Sam Altman ndi ndani?

A: Sam Altman ndi CEO wakale wa OpenAI, wodziwika chifukwa cha utsogoleri wake pazanzeru zopangapanga.

Q: Kodi Microsoft yapindula bwanji ndi izi?

A: Chuma chamsika cha Microsoft chakwera ndi $63 biliyoni kuyambira pomwe Altman adachoka, ndipo kampaniyo yapeza ziwonetsero ziwiri zazikulu kuchokera ku OpenAI, kukulitsa luso lake la AI.

Q: Kodi kufunikira kolemba ntchito Altman ndi Brockman ndi chiyani?

A: Lingaliro la Microsoft lolemba ntchito Altman ndi Brockman likuwonetsa kudzipereka kwawo pakupititsa patsogolo kafukufuku ndi chitukuko cha AI, kulimbikitsa udindo wawo pantchitoyi.

Q: Ndi zovuta ziti zomwe Microsoft imakumana nazo zitatha izi?

Yankho: Microsoft idzafunika kuyang'anira ndalama zomwe zimagwirizana ndi kukhazikitsa ndi kukonza bungwe latsopano la kafukufuku wa AI. Kuphatikiza apo, pakhoza kukhala udindo wazachuma wokhudzana ndi mapangano omwe alipo ndi OpenAI.