OpenAI Board Shake-Up: Kusuntha kwa Altman kupita ku Microsoft Kumangirira mu Balance

Zotsatira zake, kusintha komwe Sam Altman akuyembekezeredwa kupita ku Microsoft kutsatira kuchotsedwa mosayembekezeka ku OpenAI sikungakhale kogwirizana konse. Zomwe zili pafupi ndi nkhaniyi zikuwonetsa kuti Altman ndi woyambitsa nawo Greg Brockman ali ndi mwayi wobwerera ku OpenAI ngati mamembala a board omwe adasiya maudindo awo asiya. Vumbulutsoli limabwera mkati mwa kutuluka kwa ogwira ntchito ku OpenAI, kuphatikiza membala wa board komanso wasayansi wamkulu Ilya Sutskever, yemwe poyamba adathandizira kuchotsedwa kwa Altman. Kuchulukirachulukira kwa board kwadzetsa kusatsimikizika kwakukulu, pomwe awiri mwa atatu otsalawo akufunika kusintha momwe Altman angabwezeretsedwe.

Ngakhale Altman posachedwapa adanena pawailesi yakanema kuti "tonse tigwira ntchito limodzi mwanjira ina," kuwonetsa kulimbana komwe kukupitilira, magwero akuwonetsa kuti Altman, Brockman, ndi omwe amagulitsa ndalama pakampaniyo akufufuza njira yabwino yotulutsira bolodi yomwe ilipo. Buku lina limafotokoza za kulengeza kwa Microsoft ngati "njira yogwira" kwakanthawi, ndikuzindikira kuti chigamulocho chinali chofunikira asanatsegule msika. Komabe, Altman ndi Microsoft akukhalabe odzipereka kuwonetsetsa kupitiliza kwa ogwira nawo ntchito ndi makasitomala a OpenAI.

Kulimbana kwamphamvu mkati mwa OpenAI sikunasinthe kuyambira pomwe Altman adawombera mwadzidzidzi, antchito ambiri akutsutsa gulu lomwe lilipo la anthu atatu. Pachitukuko chachikulu, Sutskever, yemwe adagwirapo gawo lofunikira pakuchotsedwa kwa Altman, tsopano wagwirizana ndi woyambitsa mnzake yemwe adachotsedwa. Flip ya Sutskever idawonetsedwa mu kalata yotseguka yopita ku board, yosainidwa ndi ambiri akampani, kuyitanitsa kuti asiye ntchito komanso kubwezeretsedwa kwa Altman.

Pakadali pano, ogwira ntchito ku OpenAI apita kumalo ochezera a pa Intaneti kuti atsimikizire anthu kuti akugwira ntchito mwakhama kuti asunge bata ndi ntchito komanso kuti kampaniyo iziyenda bwino panthawi yomwe akukakamizika. Mamembala otsala a board ku OpenAI akuphatikizapo Adam D'Angelo, CEO wa Quora, Tasha McCauley, CEO wakale wa GeoSim Systems, ndi Helen Toner, director of strategy ku Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

Momwe zinthu zikuyendera, tsogolo la Altman kupita ku Microsoft silikudziwika. Kubwerera komwe kungatheke kwa Altman ndi Brockman ku OpenAI kumatengera kufunitsitsa kwa bolodi kusiya pambali, ndipo zokambirana zikupitilira kumbuyo kuti apeze yankho lomwe limakhutiritsa onse omwe akukhudzidwa.

Gwero: The Verge

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

1. Kodi kusamukira kwa Sam Altman kupita ku Microsoft kwatsimikizika?

Ayi, kusintha kwa Altman kupita ku Microsoft kutsatira kuchotsedwa kwake ku OpenAI sikunathe. Iye ndi woyambitsa mnzake Greg Brockman ali okonzeka kubwerera ku OpenAI ngati mamembala a board omwe ali pano asiya.

2. Chifukwa chiyani antchito a OpenAI akusiya kampani?

Kusamuka kwakukulu kwa ogwira ntchito ku OpenAI kudachitika chifukwa cha lingaliro la board kuti athetse Sam Altman komanso kulimbana kwamphamvu mkati mwa kampaniyo. Ogwira ntchito akuwonetsa thandizo lawo kwa Altman ndikuyitanitsa kuti asiye ntchito.

3. Kodi mamembala a board otsala ku OpenAI ndi ndani?

Mamembala a board apano ku OpenAI ndi Adam D'Angelo, CEO wa Quora, Tasha McCauley, CEO wakale wa GeoSim Systems, ndi Helen Toner, director of strategy ku Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

4. Kodi zokambirana pakati pa Altman ndi bolodi zili bwanji?

Zokambirana zikupitilira kuti apeze chigamulo chomwe chingalole Altman ndi Brockman kubwerera ku OpenAI. Altman, Brockman, ndi omwe amagulitsa ndalama pakampaniyo akuyesetsa kuti atuluke mu board.

5. Kodi ogwira ntchito ku OpenAI akuwonetsetsa bwanji bata la kampani?

Ogwira ntchito ku OpenAI apita kumalo ochezera a pa Intaneti kuti atsimikizire anthu kuti akugwira ntchito mwakhama kuti asungitse bata komanso kuti kampaniyo iziyenda bwino panthawi yomwe bungweli likukakamizidwa.