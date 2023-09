Tsogolo la Kubwezeretsedwa kwa Coral: Kugwiritsa Ntchito Zamakono Kupulumutsa Matanthwe Athu

By

Katswiri wa zamoyo za m’madzi Taryn Foster, yemwe amagwira ntchito ku zilumba za Abrolhos kufupi ndi gombe la Western Australia, waona mmene kusintha kwa nyengo kumawonongera matanthwe a m’nyanja. Pamene kukwera kwa kutentha ndi acidity ya m'nyanja zikuwopseza zachilengedwe zosalimbazi, zoyesayesa zachikhalidwe zokonzanso matanthwe a m'nyanja zakhala zikuvutikira kulimbana ndi chiwonongekocho. Komabe, Foster ndi gulu lake akuchita upainiya njira yatsopano yomwe imaphatikiza ma robotiki ndi luntha lochita kupanga kuti atsitsimutse matanthwe owonongeka mwachangu komanso moyenera.

Matanthwe a m’nyanja, opangidwa ndi tinthu ting’onoting’ono totchedwa ma polyps, ndi malo okhalamo mitundu yoposa kotala ya zamoyo za m’madzi. Koma pamene nyanja zimafunda ndi kukhala acidic kwambiri, ma corals ayamba kukhala pachiwopsezo cha matenda ndi imfa. Asayansi ena amalosera kuti pofika chaka cha 2070, miyala yamchere ya m’nyanjayi idzatha.

Njira yatsopano ya Foster ikukhudza kumezanitsa tiziduswa ta korali m'mapulagi ang'onoang'ono, omwe kenaka amaikidwa m'malo opangidwa mwapadera opangidwa kuchokera ku konkire yamtundu wa miyala ya laimu. Njira imeneyi imadutsa zaka zingapo za kukula kwa calcification, zomwe zimalola kuti ma corals akule ndi kukula mofulumira kwambiri.

Kuti apititse patsogolo ntchito yobwezeretsa, Foster adagwirizana ndi kampani ya Autodesk software ya engineering. Onse pamodzi, akuphunzitsa luntha lochita kupanga kuti aziwongolera maloboti ogwirizana. Malobotiwa amatha kugwira ntchito zobwerezabwereza, monga kumezanitsa kapena kumata zidutswa za coral kumapulagi ambewu, mwatsatanetsatane komanso moyenera. Malobotiwa alinso ndi machitidwe owonera kuti azindikire ndikuwongolera kusinthasintha kwa mawonekedwe a coral.

Ngakhale kuti zotsatira zake mpaka pano zakhala zikulonjeza, pali zovuta zomwe ziyenera kugonjetsedwa. Kugwira ma coral mosasamala, mwina m'boti loyenda, kumabweretsa zovuta. Kuteteza zida zamagetsi zomwe zili pachiwopsezo ku kuwonongeka kwa madzi amchere ndi nkhawa ina. Kuphatikiza apo, mtengo wokwera waukadaulo uwu uyenera kuyankhidwa.

Kuti athane ndi zovutazi, kampani yoyambitsa Foster, Coralmaker, ikukonzekera kupereka ngongole zamitundumitundu, zofananira ndi ma carbon credits, kuti apange zofuna kuchokera kumakampani okopa alendo. Akuyang'ananso maubwenzi ndi mabungwe monga Australian Institute of Marine Science (AIMS), yomwe ikufufuza njira monga kubzala ma coral pa ntchito yaikulu yobwezeretsa.

Njira zina zatsopano zomwe zikuganiziridwa ndi kuswana “makorali” osamva kudwala komanso kugwiritsa ntchito mawu kuti akope nsomba komanso kuti matanthwe azidzadzanso. Mwachitsanzo, AIMS yapanga pulojekiti yotchedwa Reef Song, pomwe zokuzira mawu zapansi pamadzi zimayimba mawu athanzi pamatanthwe owonongeka kuti zilimbikitse nsomba kuti zibwerere.

Tsogolo la kubwezeretsedwa kwa matanthwe lagona pakugwiritsa ntchito ukadaulo ndi njira zatsopano. Ngakhale palibe njira imodzi yokha yothetsera vutoli, kuphatikiza kwa robotics, luntha lochita kupanga, ndi njira zobwezeretsera zogwiritsa ntchito mawu zimakhala ndi lonjezo lalikulu lopulumutsa zachilengedwe zosalimba komanso zofunika kwambiri izi.

Sources:

- Adrienne Murray, "Tsogolo Lakubwezeretsedwa Kwa Coral: Kugwiritsa Ntchito Zaukadaulo Kupulumutsa Matanthwe Athu," BBC News

- Global Coral Reef Monitoring Network, "Status of Coral Reefs of the World: 2018"