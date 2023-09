Remington Yakhazikitsa Kutolere Kwatsopano kwa Airstyler kwa Maonekedwe Osavuta a Tsitsi

By

Remington yalengeza zaposachedwa kwambiri za Airstylers, gulu la Blow Dry ndi Style Airstyler, lopangidwa kuti lipereke makongoletsedwe atsitsi a salon molimbika pang'ono. Zosonkhanitsazo zikuphatikiza ma Airstylers atatu osiyanasiyana, kudyetsa tsitsi lalitali, komanso zomata zosiyanasiyana kuti apange masitayilo osiyanasiyana.

The Blow Dry and Style Caring 400W Airstyler ndi yabwino kwa tsitsi lalifupi. Imabwera ndi zomata ziwiri zosinthika - burashi ya 19mm ya ma curls ang'onoang'ono ndi kupanga mphonje, ndi 25mm Soft Bristle Brush yokulirapo ndikukweza mizu. The Airstyler sikuti amangokongoletsa tsitsi komanso amawumitsa, ndikupangitsa kuti likhale chida chosavuta chopangira makongoletsedwe popita. Imakhala ndi zoikamo ziwiri za kutentha ndi liwiro, kapangidwe ka chingwe chozungulira kuti chizitha kuyenda mosavuta, ndipo imabwera ndi Chitsimikizo cha Chaka cha 2 + 1.

The Blow Dry and Style Caring 1000W Airstyler ndi yoyenera kutalika kwapakati mpaka tsitsi lalitali. Imakhala ndi zolumikizira zinayi zosinthika, kuphatikiza Drying Concentrator, burashi yolimba yopalasa yowoneka mowongoka komanso yowoneka bwino, 50mm Ceramic Coated Mixed Bristle Brush ya voliyumu, ndi 38mm Ceramic Coated Retractable Bristle Brush ya ma curls omasuka. Airstyler imayendetsedwa ndi 1000W, imathandizira kuyanika mwachangu ndi makongoletsedwe popanda kutentha kwakukulu. Ilinso ndi Ionic Conditioning Function kuti muchepetse static ndikupereka kumaliza kosalala komanso kowala. The Airstyler imabwera ndi 3 + 1 Year Guarantee ndi zina zowonjezera monga kuwombera kozizira, grill yochotsamo kuti iyeretsedwe mosavuta, ndi kupachika kuti musungidwe bwino.

The Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler ndi yoyenera kwa mitundu yonse ya tsitsi. Imakhala ndi zomata zisanu ndi chimodzi zosinthika, kuphatikiza maburashi osiyanasiyana amakongoletsedwe osiyanasiyana. The 1200W Airstyler imapereka mpweya wamphamvu wokongoletsedwa mwamsanga ndipo imaphatikizapo ntchito ya Ionic Conditioning ndi mawonekedwe ozizira. Ilinso ndi 3m Salon Length Swivel Cord, chowotcha chosavuta chochotsa, komanso Chitsimikizo cha Chaka 3 + 1.

Ma Airstylers atsopano a Remington akupezeka kwa ogulitsa osiyanasiyana, kuphatikiza Maboti, Kwambiri, Amazon, ndi Argos, ndi mitengo yoyambira pa $ 19.99. Polembetsa pa intaneti mkati mwa masiku 28 mutagula, makasitomala amatha kuwonjezera chitsimikizo kwa chaka chowonjezera.

Sources:

– Remington

- Nsapato

- Kwambiri

- Amazon

- Argos