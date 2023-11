Nthano ya Zelda: Ocarina wa Nthawi - Ulendo Wotsika Memory Lane

Ndizovuta kukhulupirira, koma The Legend of Zelda: Ocarina of Time akukondwerera zaka zake 25 lero. Ngati zimenezi zimakupangitsani kumva kuti ndinu wokalamba, simuli nokha. Ndimakumbukirabe chisangalalo ndi kuyembekezera kumasulidwa kwa ulendo woyamba wa Nintendo 3D Zelda kubwerera ku 1998. Monga wokonda gawo lapitalo, A Link to the Past, sindingathe kuyembekezera kuti nditenge manja anga pa Ocarina wa Time.

Ndidachita mwayi wokhala ndi mwayi wosewera ndikuwunikanso masewerawo patatsala masiku ochepa kuti amasulidwe. Ndimakumbukira bwino kuti ndinathera maola osawerengeka ndikumizidwa mumasewerawa, ndikuyenda mdziko lodabwitsa la Hyrule, ndikukumana ndi mbiri yakale. Kusintha kwa zithunzi za 3D kunali kosasunthika, ndipo makina amasewera anali osangalatsa kwambiri munthawi yake.

Kuti nditenge ulendo wopita ku njira yokumbukira ndikugwirizanitsa kukumbukira kwanga kwa masiku oyambirirawo, ndinafikira anzanga akale ochokera ku IGN64. Limodzi, tinakumbukira chisangalalo cha kutulutsidwa kwa masewerawa ndi maola ambiri omwe tinathera mukusewera. Tidakhalanso ndi mwayi wosewera zowoneratu pamwambo wa Zelda ku Seattle wotchedwa Zelda Summit.

Chinthu chimodzi chochititsa chidwi chomwe chinabwera pa zokambirana zathu chinali kupezeka kwa magazi mumasewero oyambirira a masewerawo. Polimbana ndi Ganon, amalavula magazi ofiira akamenyedwa. Komabe, izi zinasinthidwa kukhala "thukuta" lobiriwira m'matembenuzidwe otsatirawa a masewerawo. Mwina Nintendo anali ndi nkhawa ndi masewerawa kapena amangoona kuti sizikugwirizana ndi masomphenya awo.

Kuyang'ana mmbuyo, Ocarina wa Nthawi ali ndi malo apadera m'mbiri yamasewera. Sizinangolimbitsa The Legend of Zelda Franchise ngati dzina lanyumba koma idakankhiranso malire a zomwe zingatheke pamasewera. Dziko lokhazikika, otchulidwa osaiwalika, komanso nkhani zochititsa chidwi zakopa osewera mamiliyoni padziko lonse lapansi.

Pamene tikukondwerera zaka 25 za masewera okondedwawa, tiyeni titenge kamphindi kuti tithokoze kukhudzidwa komwe kwakhala nako pamakampani komanso kukumbukira komwe kwapangitsa osewera ambiri. Tsiku lobadwa labwino, Ocarina wa Nthawi!

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri

1. Kodi Ocarina wa Nthawi ndi masewera abwino kwambiri a Zelda?

Malingaliro amatha kusiyanasiyana, koma ambiri amawona Ocarina wa Nthawi kukhala imodzi mwamasewera abwino kwambiri a Zelda omwe adapangidwapo. Masewero ake opangidwa mwaluso, nthano zakuya, ndi zowoneka bwino zimakhazikitsa mulingo watsopano pamndandandawu.

2. Kodi ndingasewere Ocarina wa Nthawi pa zotonthoza zamakono?

Inde, Ocarina of Time inatulutsidwanso kangapo pambuyo poyambitsa koyamba pa Nintendo 64. Tsopano ikupezeka pa Nintendo 3DS ndipo ikhoza kuseweredwa pa Nintendo Switch kupyolera mu Nintendo Switch Online service.

3. Kodi Ocarina wa Nthawi adakhudza bwanji masewera a Zelda amtsogolo?

Ocarina of Time adakhazikitsa maziko amasewera amtsogolo a Zelda poyambitsa makina amasewera osiyanasiyana ndi zinthu zomwe zakhala zofunika kwambiri pamndandandawu. Kugogomezera kwake pakufufuza, kuthetsa zinsinsi, ndi nthano mozama kudakhudza mitu ya Zelda.

4. Kodi nchifukwa ninji Ocarina wa Time amaonedwa ngati katswiri wamasewera?

Ocarina of Time nthawi zambiri amayamikiridwa chifukwa chamasewera ake opangidwa mwaluso, nyimbo zomveka bwino, komanso anthu osaiwalika. Idamasulira bwino fomula yokondedwa ya Zelda mu gawo la 3D, ndikupanga masewera ozama komanso osaiwalika.

5. Kodi pali mapulani aliwonse otsatizana ndi Ocarina of Time?

Ngakhale palibe njira yotsatizana yachindunji ya Ocarina wa Nthawi, masewerawa adalandira wolowa m'malo mwauzimu mwa mawonekedwe a Nthano ya Zelda: Chigoba cha Majora. Chigoba cha Majora chimasunga zambiri zamasewera ndi zimango zomwe zidayambitsidwa mu Ocarina of Time pomwe akupereka nkhani yapadera komanso yakuda.

