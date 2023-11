Indigo Disk: Kutulutsa Zosangalatsa Zatsopano ndi Zovuta mu Pokémon Scarlet ndi Violet

Kuyamba ulendo watsopano mu dziko la Pokémon kumakhala kosangalatsa nthawi zonse, makamaka pamene zowonjezera zatsopano zimayambitsidwa. Umu ndi momwe zilili ndi The Indigo Disk, DLC yachiwiri yomwe ikuyembekezeredwa kwambiri ya Pokémon Scarlet ndi Violet. Monga DLC yomaliza, osewera ayenera kumaliza kaye nkhani zazikulu za Scarlet ndi Violet, komanso The Teal Mask, asanalandire zatsopanozi.

Indigo Disk imatengera ophunzitsa ku Blueberry Academy yochititsa chidwi, sukulu ya alongo ku Naranja Academy yotchuka. Dera latsopanoli limabweretsa zokumana nazo zambiri, kuyambira kukumananso ndi abwenzi akale mpaka kukumana ndi ophunzitsa ankhope zatsopano. Monga ngati sizokwanira, osewera adzakhalanso ndi mwayi wolimbana ndi ophunzitsawa komanso kutenga mitundu yatsopano komanso yodziwika bwino ya Pokémon yomwe imayendayenda mu Terarium yasukuluyi.

Terarium ndi malo ochititsa chidwi mkati mwa Blueberry Academy, opangidwa kuti azitha kutengera malo osiyanasiyana kuyambira magombe otentha mpaka ma tundra oundana. Malo owoneka bwino awa ali ndi mitundu yambiri yodabwitsa ya Pokémon, kuphatikiza oyambira mibadwo yakale. Chomwe chimapangitsa kuti msonkhanowu ukhale wosangalatsa kwambiri ndikuti ma Pokémon awa amachita modziyimira pawokha ndipo samangokhala pa Mipira ya Poké yoperekedwa ndi mapulofesa. Ndi mwayi wowonera machitidwe awo mosiyana kwambiri.

Koma kugwira Pokémon ndi chiyambi chabe cha ulendo mkati mwa Terarium. Indigo Disk sikuti ikungobweretsa kusinthika kwatsopano komanso kukopa Paradox Pokémon ngati Archuladon, Raging Bolt, ndi Iron Crown. Ikulandilanso kubweza kwa Pokémon ambiri obwerera, kupitilira kupitilira kubwerera kwa oyamba kumene. Ngakhale nambala yeniyeni ikadali yosadziwika, khalani otsimikiza kuti kuwagwira onse kumapereka vuto lalikulu kwa ophunzitsa odzipereka kwambiri.

Komabe, ndi Terarium yokha yomwe imakhala ndi chidwi chosatsutsika kwa ambiri. Podzitamandira mochititsa chidwi komanso chidwi chambiri mwatsatanetsatane, malo otambalalawa amapereka mwayi wofufuza mosalekeza. Ngakhale kuti mfundo zenizeni sizikudziwikabe, kukula kwake kwa malo ozamawa kumalonjeza kukopa ophunzitsa a mikwingwirima yonse.

Kuseri kwa Terarium yosangalatsa kuli mbali yamaphunziro ya Blueberry Academy. Ophunzitsa adzakhala ndi mwayi wochita maphunziro, aliyense ali ndi njira yophunzirira. Kuchitira umboni gawo lina la kalasi lomwe linachitikira mu Terarium, ndinadzipeza ndekha ndikugwira ntchito yogwira Alolan Pokémon. Ndili ndi Alolan Grimer ndi Alolan Exeggutor m’manja, ndinabwerera mwachipambano, ndikusiya ena ndi homuweki yawo yosalandiridwa.

Zachidziwikire, nkhondo ndi gawo lofunikira la zochitika za Pokémon, ndipo Blueberry Academy imakonda nkhondo ziwiri. Izi zimabweretsa gawo lina lakupanga zisankho mwanzeru komanso kupanga timu, kuwonetsetsa kuti ophunzitsa ali okonzeka kutulutsa Mipira iwiri ya Poké nthawi iliyonse akakumana ndi ophunzitsa otsutsa. Nkhondo zomwe ndidachita pa nthawi yanga ndi The Indigo Disk zidakhala zosaiŵalika komanso zovuta, ndikuyesa luso langa loyang'anira gulu langa, kumvetsetsa mitundu ya matchups, ndikusankha kusuntha.

Maziko akakhazikitsidwa, ndi nthawi yoti muyese kufunikira kwanu motsutsana ndi Elite Four. Asanatsutse mwachindunji mamembala a Elite Four, ophunzitsa ayenera kumaliza mayeso a Elite, kukumbukira njira yolepheretsa. Kuchitira umboni mlandu wa Amarys, kuthamanga kudutsa mphete za ndege ndi Koraidon kapena Miraidon, ndinakumbutsidwa za zovuta zokondweretsa za Spyro the Dragon. Kupindika kotsitsimulaku kumabweretsa chisangalalo nkhondo iliyonse ya Elite Four isanachitike, ndikukhazikitsa njira yomenyera nkhondo ya Pokémon-on-Pokémon.

Ngakhale kuti sindinapambane pamene ndinakumana ndi Amarys, zinangowonjezera kutsimikiza mtima kwanga kubwerera ku The Indigo Disk. Ndi Pokémon yopitilira 230 yatsopano komanso yobwerera kuti apeze ndikujambula, Terarium yochititsa chidwi kuti afufuze, komanso ophunzitsa owopsa kuti atsutse, ndizotetezeka kunena kuti Indigo Disk imapereka zonse zomwe mafani a Pokémon amalakalaka. Ine, mwachidziwitso, ndikuyembekezera mwachidwi kubwereza kwanga ndipo ndadzilowetsa kale kudziko la Pokémon Scarlet. Ulendowu ukupitirira, ndipo mwayi ndi wopanda malire.