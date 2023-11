Sony Ikuwonjezera Masewera Otsutsana ku PlayStation Plus Catalog

Sony posachedwapa yatsutsidwa chifukwa cha maudindo osowa omwe adawonjezeredwa ku ntchito yake ya PlayStation Plus m'miyezi ingapo yapitayo. Komabe, kampaniyo ikuwoneka kuti yachitapo kanthu molimba mtima pophatikiza masewera omwe amatsutsana kwambiri, The Lord of the Rings: Gollum, m'mabuku ake a 2023.

Chisankhochi chadzetsa kutsutsana pakati pa osewera. Ngakhale kuti ena amakhumudwitsidwa ndi kuwonjezerapo, ena amapeza nthabwala muzosankha zotsutsana. Yotulutsidwa miyezi ingapo yapitayo mu Meyi, The Lord of the Rings: Gollum inalephera kusangalatsa osewera ndi ntchito zake zosadabwitsa, zowoneka bwino, komanso kusewera mobwerezabwereza. Mosadabwitsa, pakadali pano ili ndi "zoyipa" kwambiri pa Steam.

Kutsutsidwa kozungulira masewerawa kunali koopsa kwambiri kotero kuti ngakhale wopanga ake, Daedalic Entertainment, adakakamizika kutulutsa mawu opepesa chifukwa cha zolakwazo. Posakhalitsa masewerawa atatulutsidwa, situdiyo yachitukuko idakumana ndi kutsekedwa ndipo idaganiza zongoyang'ana kusindikiza m'malo mwake.

Ndi opikisana nawo a 2023 Game of the Year akuwotcha masewerawa, Lord of the Rings: Gollum sangalandire ulemu uliwonse. Kusachita bwino kwake komanso kulandiridwa kolakwika kumapangitsa kuti ikhale chowonjezera chodabwitsa pamndandanda wa PlayStation Plus.

Munkhani zofananira, osewera amatha kuyembekezera masewera omwe akubwera otchedwa Lord of the Rings: Tales of the Shire. Kuphatikiza zinthu zochokera ku maudindo otchuka monga Stardew Valley ndi chilengedwe chokondedwa cha Middle-earth, masewerawa akuyembekezeka kumasulidwa mu 2024. Tikukhulupirira kuti idzapereka chidziwitso chochititsa chidwi komanso chosangalatsa kwa mafani a franchise ya Lord of the Rings.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri

1. Kodi mlingo wa Ambuye wa mphete: Gollum ndi chiyani?

Lord of the Rings: Gollum pakadali pano ali ndi "zoyipa" kwambiri pa Steam.

2. Kodi panali mkangano uliwonse wokhudza kumasulidwa kwa The Lord of the Rings: Gollum?

Inde, masewerawa adatsutsidwa chifukwa cha ntchito zake zosayerekezeka, malo osamveka bwino, zithunzi zosaoneka bwino, komanso kusewera mobwerezabwereza. Wopanga mapulogalamu, Daedalic Entertainment, adapepesanso chifukwa cha zolakwika zamasewerawa.

3. Kodi osewera angayembekezere chiyani kuchokera kwa Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire ndi masewera omwe akubwera omwe amaphatikiza zinthu za Stardew Valley ndi Middle-earth chilengedwe. Iyenera kutulutsidwa mu 2024, kupatsa mafani mwayi wapadera wamasewera.