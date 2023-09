Kuyang'ananso Cholinga cha 10,000 Steps: Kafukufuku Watsopano pa Masitepe ndi Thanzi

By

Chaka chapitacho, desiki ya Well+Being ku The Washington Post idayamba ntchito yake yopereka upangiri wozikidwa pa sayansi kuti akhale ndi thanzi labwino. Poganizira za kulera thupi, malingaliro, ndi maubwenzi, desikiyo yakhala ikufuna kupatsa mphamvu owerenga kupanga zisankho zokhuza thanzi lawo. Monga chikondwerero cha chochitika ichi, kusankha kwa upangiri wawo wabwino kwambiri wokhala ndi moyo wabwino tsiku lililonse kwasungidwa.

Uphungu umodzi woterewu umatsutsa lingaliro lakuti masitepe 10,000 patsiku ndi muyezo wabwino kwambiri wolimbitsa thupi. Gretchen Reynolds, wolemba nkhani kumbuyo kwa "Kusuntha Kwanu," akuwonetsa kuti palibe zamatsenga pa nambala iyi. Kafukufuku watsopano akuwonetsa kuti kwa anthu ochepera zaka 60, phindu lalikulu limatha kupezeka powerengera masitepe tsiku lililonse kuyambira 8,000 mpaka 10,000. Kwa omwe ali ndi zaka zopitilira 60, malirewo anali otsika pang'ono, pomwe malo okoma ochepetsa chiopsezo cha kufa adatsika pakati pa masitepe 6,000 ndi 8,000.

Potengera vumbulutsoli, Well+Being imapereka malangizo asanu ndi awiri owerengera masitepe. Malangizowa akufuna kuthandiza anthu kuti azitha kuyang'anira mayendedwe awo moyenera ndikuphatikiza zolimbitsa thupi zambiri pamoyo wawo watsiku ndi tsiku. Malingaliro akuphatikizapo kukhazikitsa zolinga zomwe zingatheke, kuchulukitsa pang'onopang'ono kuchuluka kwa masitepe, ndi kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono monga pedometers kapena zolondolera zolimbitsa thupi. Potsatira malangizowa, anthu amatha kukulitsa thanzi lawo popanda kupsinjika ndi zomwe amawerengera.

Ndikofunika kukumbukira kuti kukhala ndi thanzi labwino kumaphatikizapo zambiri kuposa thanzi lakuthupi. Poika patsogolo kukhala ndi thanzi labwino komanso kupanga zosankha mwanzeru motengera umboni wa sayansi, anthu amatha kukhala ndi moyo wokhutiritsa komanso wolinganiza. The Well+Being desk ku The Washington Post ikupitilizabe kupereka zolemba ndi malangizo othandizira owerenga kuti akwaniritse cholingachi.

Source:

The Washington Post - Well + Being Desk