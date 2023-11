Pezani Zochita Zodabwitsa pa Masewera a Nintendo Sinthani Lachisanu Lachisanu Lachisanu

By

Lachisanu Lachisanu lafika, ndipo osewera ali ndi mwayi woti asangalale chifukwa kuchotsera kodabwitsa kulipo pamasewera osiyanasiyana a Nintendo switch. Kaya mukuyang'ana kudziwononga nokha kapena kufunafuna mphatso yabwino yatchuthi, ino ndi nthawi yoti mutengere mitu yotentha kwambiri pamitengo yotsika mtengo. Zimphona zogulitsa monga Best Buy, Amazon, GameStop, ndi zina zambiri zikupereka mabizinesi omwe simungafune kuphonya.

Kugula Kwabwino Kwambiri: Zochotsera Zosagonjetseka pa Masewera a Nintendo Switch

Best Buy ikupita Lachisanu Lachisanu ndi kuchotsera kwakukulu pamasewera a Nintendo switchch, zida, ndi zina zambiri. Kuyambira zakale mpaka zatsopano, pali china chake kwa aliyense. Musaphonye mwayi wopeza akamba a Teenage Mutant Ninja: Cowabunga Collection pamtengo wabwino kwambiri wa 17%.

Amazon: Mitengo Yomwe sinachitikepo pa Mario + Rabbids: Sparks of Hope ndi Sonic Superstars

Kugulitsa kwa Amazon Black Friday sikuyenera kuphonya. Akupereka zotsatsa pamasewera a Nintendo switchch ngati Mario + Rabbids: Sparks of Hope pamtengo wotsika ndi 75%. Mupezanso kuchotsera kwabwino pa Sonic Superstars yomwe yangotulutsidwa kumene.

GameStop: Kuchotsera Kwakukulu ndi Zowonjezera Zowonjezera pa Mitu ya Nintendo Switch

Konzekerani kupulumutsa kodabwitsa pa GameStop Lachisanu Lachisanu. Ndi kuchotsera mpaka 50% pamasewera ambiri, kuphatikiza maudindo otchuka a Nintendo switchch ngati Pokemon Brilliant Diamond ndi Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ndi Bravely Default II, ndiye mwayi wabwino kwambiri wokulitsa zosonkhanitsa zanu zamasewera. Kuphatikiza apo, ngati mungayitanitsa pa intaneti ndikusankha zotengera m'sitolo, mupeza $5 yowonjezera pa oda iliyonse. Ndi mgwirizano womwe mungagwiritse ntchito kangapo!

Nintendo eShop: Zosangalatsa Zapa digito pa Mitengo Yochotsera

Ngati mumakonda masewera a digito, Nintendo eShop ndi malo oti mupiteko. Ndi malonda odabwitsa a Black Friday pamasewera a chipani choyamba cha Nintendo, masewera a Capcom, masewera a Warner Bros. Kuchotsera uku kulipo mpaka pa 3 Disembala.

Komwe Mungagule Masewera a Nintendo Sinthani pa Black Friday

Pafupifupi wogulitsa aliyense wamkulu akuchita nawo malonda a Black Friday pamasewera a Nintendo Switch. Mutha kupeza kuchotsera kwabwino pamitu yotchuka ngati Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, ndi ena ambiri. Kaya mumasankha kuyendera ogulitsa mabokosi akuluakulu monga Best Buy, GameStop, Walmart, ndi Target, kapena sakatulani pa intaneti ku Amazon kapena Nintendo Store, mabizinesi odabwitsa akukuyembekezerani.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri

1. Kodi malondawa akupezeka m'sitolo kapena pa intaneti?

Zambiri zimapezeka m'sitolo komanso pa intaneti, zomwe zimakupatsani mwayi wosankha njira yogulira yomwe ikuyenerani inu bwino.

2. Kodi ma deal a Black Friday amatha nthawi yayitali bwanji?

Zochita za Black Friday nthawi zambiri zimakhala kwakanthawi kochepa, choncho onetsetsani kuti mwawona masiku enieni omwe amatchulidwa ndi wogulitsa aliyense.

3. Kodi ndingagule masewera a digito kuchokera ku Nintendo eShop ngati mphatso?

Tsoka ilo, Nintendo eShop sikupereka zosankha zamphatso pakadali pano. Komabe, mutha kupezerapo mwayi pakuchotsera ndikugula manambala amasewera a digito ngati mphatso kuchokera kwa ogulitsa ena.

4. Kodi ndikofunikira kugula makadi amphatso a Nintendo eShop pa Black Friday?

Mwamtheradi! Sikuti mumangopeza malonda abwino pamasewera a Nintendo eShop, komanso mutha kupulumutsa zochulukirapo pogula makhadi amphatso a Nintendo eShop.

Lachisanu Lachisanu ndiye nthawi yomaliza yochita bwino kwambiri pamasewera a Nintendo Switch. Musaphonye mwayi uwu wowonjezera laibulale yanu yamasewera kapena kudabwitsani okondedwa anu ndi mphatso zabwino kwambiri. Chitanipo kanthu mwachangu, chifukwa kuchotsera uku sikukhalitsa!