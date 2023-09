Zopambana za NBA 2K24 ndi Zikho: Ultimate Guide Podziwonetsa Nokha Pabwalo

By

Ndi kutulutsidwa kwa NBA 2K24, osewera ali okonzeka kuthana ndi zida zatsopano za Achievements ndi Trophies kuti awonetse luso lawo pabwalo lamilandu. Gawo la chaka chino limapereka zovuta 45 zomwe zimakhudza zolinga ndi zolinga zosiyanasiyana.

Kuchokera pa kugonjetsa List of GOAT mpaka kupita patsogolo mu WNBA, omaliza adzakhala ndi zambiri zowapangitsa kukhala otanganidwa. Zomwe Zapindula ndi Zikho mu NBA 2K24 zidapangidwa kuti zizikankhira osewera mpaka malire awo ndikupereka mwayi wopindulitsa.

Mavuto ena odziwika akuphatikizapo kugonjetsa mabwana onse 8 ku Sunset Park ndi The Point, kupambana pampikisano wa streetball ku The Yard, ndikupeza nyenyezi zitatu pamasewera onse anayi a banja. Osewera amathanso kuyambitsa Luso la mbuzi kwa nthawi yoyamba, kutsegula Mphotho ya Luso la Tier 3 GOAT m'magulu onse anayi, ndikufikira magawo osiyanasiyana pa List of mbuzi.

Zina zomwe zapindula ndi kuswa mbiri, ma rebound, kuthandizira, midadada, kuba, kapena malo atatu, kupambana Rookie of the Year, MVP, Finals MVP, ndi Championship mu nyengo yomweyo, ndi nthano zopambana monga Kareem Abdul-Jabbar ndi Michael. Yordani muzochita.

Kuphatikiza apo, NBA 2K24 imayambitsa zovuta za WNBA, monga kupambana masewera mu The W, kufika pamtunda wapamwamba kwambiri, komanso kupambana pazipilala zonse za The W. Masewerawa amakhalanso ndi ntchito zosiyanasiyana za MyTEAM, kuphatikizapo kugwiritsa ntchito Diamond Shoe Card. , kupanga Nsapato ya Diamondi mu MT Shoe Lab, ndikumaliza zosonkhanitsa.

Osewera amatha kuwonetsa ukatswiri wawo wowombera popanga kuwombera koyenera komanso kupambana pamasewera opambana. Atha kuwonetsanso luso lawo m'malo ngati kuwombera mfundo zitatu, kutembenuka, kubweza, kutsekereza, ndikuthandizira kupitilira omwe amawatsutsa.

NBA 2K24 imapereka zinthu zambiri komanso zovuta kuti osewera azifufuza ndikupambana. Kaya ndinu katswiri wazoseweretsa masewero kapena watsopano ku franchise, Achievements and Trophies a chaka chino adzakupatsani chisangalalo komanso mpikisano pa bwalo la basketball.

Sources:

- NBA 2K24 Zopambana ndi Zikho: Ultimate Guide to Kudzitsimikizira Wekha Pabwalo. (2023, Seputembara 8). [Dzina Lochokera]

- [Dzina Lochokera]