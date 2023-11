Mawonekedwe Atsopano a Masewera ndi Zosintha Zoyambilira Zomwe Zikubwera Kulimbana ndi Mkuntho

Publisher Hooded Horse walengeza kuti masewera otchuka a Against the Storm achoka koyambirira mwezi wamawa ndikusintha komwe akuyembekezeredwa kwambiri kwa 1.0. Kusinthaku kubweretsa njira yatsopano yamasewera yotchedwa Queen's Hand, yomwe idapangidwa kuti iwononge osewera odziwa zambiri ndi malamulo apadera komanso mphotho.

Against the Storm, wofotokozedwa ngati "womanga mzinda wakuda," amamiza osewera m'dziko lapambuyo pa apocalyptic komwe akuyenera kukonzanso chitukuko kukumana ndi mvula yowononga. Monga Viceroy wa Mfumukazi, osewera amatsogolera gulu losiyana la opulumuka kuphatikiza anthu, ma beaver, abuluzi, nkhandwe, ndi azeze. Onse pamodzi, ayenera kubwezeretsa chipululu ndi kuteteza tsogolo la anthu.

Chimodzi mwazinthu zosangalatsa kwambiri pakusintha komwe kukubwera ndikuwonjezera kwa Queen's Hand. Mtundu wamasewerawa umapereka osewera omwe ali ndi vuto lalikulu pakukonzanso Chisindikizo cha Adamantine mkati mwa Cycle imodzi. Monga chovuta kwambiri pamasewerawa, Dzanja la Mfumukazi lidzakankhira ngakhale osewera odziwa zambiri mpaka malire awo.

M'nthawi yake yoyamba, Against the Storm yakhala ikutukuka kwambiri, ndikusinthidwa pafupipafupi milungu iwiri iliyonse. Zosinthazi zabweretsa kusintha kwakukulu ndi kocheperako pamasewerawa, kuphatikiza kuwonjezeredwa kwa mitundu yatsopano monga anthu a Fox komanso zowonjezera pamakina omaliza. Hooded Horse yanena kuti kusinthaku kupitilira mpaka masewerawa atatulutsidwa kwathunthu.

Ndi masewero ake ochititsa chidwi komanso nkhani zochititsa chidwi, Against the Storm yapeza anthu odzipereka. Pa Steam, masewerawa alandila ndemanga zabwino kwambiri za ogwiritsa ntchito 95% kuchokera ku ndemanga pafupifupi 14,500. Osewera adayamika makina ake omanga dziko lapansi komanso masewera ovuta.

Fans of Against the Storm akhoza kuyembekezera kumasulidwa kwamasewera pa December 8. Kuwonjezera pa kupezeka pa Microsoft Store, masewerawa adzalowanso ndi laibulale ya PC Game Pass, chifukwa cha mgwirizano waposachedwa ndi Microsoft. Kugwirizana kumeneku kubweretsa masewerawa kwa omvera ambiri ndikupatsa olembetsa a Game Pass chidziwitso chatsopano komanso chosangalatsa.

Kaya ndinu wosewera wakale kapena watsopano ku mtunduwo, zosintha zomwe zikubwera za Against the Storm zikulonjeza kubweretsa masewera osaiwalika. Konzekerani kulimbana ndi zovuta za dziko lomwe lawonongeka ndikumanganso chitukuko motsutsana ndi zovuta zonse.

