Microsoft Yalengeza Xbox Digital Broadcast ya Tokyo Game Show

Microsoft yawulula kuti izikhala ndi Xbox Digital Broadcast ya Tokyo Game Show yomwe ikubwera. Kuwulutsa, kokonzekera 2am PT / 5am ET / 10am UK / 6pm JST, ipereka zosintha pamasewera a Xbox ndi Bethesda, kuwonetsa masewera kuchokera kwa opanga ku Japan ndi Asia, ndikulengeza masewera atsopano omwe akubwera ku Game Pass.

Malinga ndi Jerret West, wamkulu wa malonda a Xbox, kuwulutsa kudzakhala ndi zosintha za Xbox ndi Bethesda Softworks. Kuphatikiza apo, iwonetsanso masewera osiyanasiyana ochokera kwa opanga omwe amakhala ku Japan ndi ku Asia konse. West adanenanso kuti kuwulutsaku kuphatikizira masewera osangalatsa olowa nawo Xbox Game Pass, yomwe yakhala ikukulitsa laibulale yake ndi zomwe zili m'magulu osiyanasiyana aku Asia.

Panthawi ya Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, abwana a Xbox a Phil Spencer adawonekera pa siteji ndi abwana a Square Enix Takashi Kiryu kuti akondweretse nkhani yakuti Final Fantasy 14 ibwera ku Xbox consoles. Izi zikuwonetsa kuchoka pamasewera omwe adadzipatula kupita kumasewera a PlayStation. Poyankhulana ndi IGN, Spencer adanenanso za kuthekera kwa masewera ena a Square Enix kupita ku Xbox mtsogolomo, ngakhale maudindo ena monga Final Fantasy 7 Remake ndi Final Fantasy 16 sanatsimikizidwe.

Munkhani ina, Bethesda posachedwapa adatulutsa masewera omwe akuyembekezeredwa kwambiri, Starfield, omwe apeza kale osewera opitilira XNUMX miliyoni. Izi zimapangitsa kukhala kukhazikitsidwa kwakukulu kwamasewera m'mbiri ya Bethesda, kupitilira maudindo monga Fallout ndi The Elder Scrolls.

Kuyang'ana m'tsogolo, Xbox Game Studios ili ndi mndandanda wamasewera osangalatsa omwe akubwera, kuphatikiza mitu ngati Perfect Dark kuchokera ku The Initiative, Forza kuchokera Turn 10, ndi Fable from Playground. Pakadali pano, Bethesda's ZeniMax Online Studios ikupitiliza kupanga The Elder Scrolls Online, ndipo MachineGames ikugwira ntchito pamasewera opanda dzina a Indiana Jones, omwe akuyembekezeka kuwululidwa mu 2024.

Ponseponse, Xbox Digital Broadcast ya Tokyo Game Show ikulonjeza kukhala chochitika chosangalatsa kwa mafani, ndi zosintha, zolengeza, ndi mawonetsero amasewera kuchokera ku Xbox ndi Bethesda.

Sources:

- Xbox Wire

– IGN