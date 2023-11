Kodi Walmart Plus ndi Sam's Club Plus ndizofanana?

Padziko lazogulitsa, Walmart ndi Sam's Club ndi mayina awiri otchuka omwe afanana ndi kugula kotsika mtengo. Onsewa amapereka mapulogalamu umembala, Walmart Plus ndi Sam's Club Plus, omwe amapereka phindu lapadera kwa makasitomala awo okhulupirika. Komabe, ndikofunikira kuzindikira kuti mapulogalamu awiriwa sali ofanana, ngakhale amafanana.

Kodi Walmart Plus ndi chiyani?

Walmart Plus ndi ntchito yolembetsa yoperekedwa ndi Walmart, imodzi mwamaunyolo akulu kwambiri padziko lonse lapansi. Pandalama zolipirira pamwezi kapena pachaka, mamembala amapeza mwayi wopeza zinthu zingapo, kuphatikiza kubweretsa kwaulere zinthu zoyenera, kuchotsera mafuta, komanso kugula zinthu zam'manja. Walmart Plus ikufuna kupititsa patsogolo mwayi wogula kwa makasitomala ake powapatsa mwayi wowonjezera komanso mtengo wake.

Kodi Sam's Club Plus ndi chiyani?

Sam's Club Plus, kumbali ina, ndi pulogalamu ya umembala yoperekedwa ndi Sam's Club, kalabu yosungiramo katundu ya Walmart. Ndi chindapusa chapachaka, mamembala amapeza mwayi wopeza zopindulitsa zosiyanasiyana, monga nthawi yogula mwachangu, mphotho zandalama pazogula zoyenerera, kutumiza kwaulere pazinthu zambiri zapaintaneti, ndi kuchotsera kowonjezera pazosankha. Sam's Club Plus idapangidwa kuti ikwaniritse zosowa za ogula mochulukira komanso eni mabizinesi ang'onoang'ono, kuwapatsa ndalama zomwe asunga komanso zopindulitsa zapadera.

Kodi pali kusiyana kotani pakati pa Walmart Plus ndi Sam's Club Plus?

Ngakhale mapulogalamu onsewa amapereka phindu kwa mamembala awo, pali kusiyana kwakukulu pakati pa Walmart Plus ndi Sam's Club Plus. Walmart Plus imayang'ana kwambiri pakupereka zosavuta komanso zofunikira zatsiku ndi tsiku kwa makasitomala ake, ndikugogomezera kwambiri zosankha zaulere. Kumbali ina, Sam's Club Plus imayang'ana ogula ambiri ndi eni mabizinesi ang'onoang'ono, kuwapatsa mwayi wopeza zinthu zambiri zochulukirapo pamitengo yotsika.

Pomaliza, Walmart Plus ndi Sam's Club Plus akhoza kugawana zofanana monga mapulogalamu amembala operekedwa ndi Walmart, koma amakwaniritsa zosowa zosiyanasiyana zamakasitomala. Walmart Plus ikufuna kupereka mwayi komanso phindu kwa ogula tsiku ndi tsiku, pomwe Sam's Club Plus imayang'ana ogula ambiri ndi eni mabizinesi ang'onoang'ono. Mosasamala kanthu za pulogalamu yomwe mungasankhe, onse amakupatsirani maubwino omwe angakuthandizireni pakugula kwanu.