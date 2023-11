By

Kodi kuyetsemula ndi chizindikiro cha Covid?

Mkati mwa mliri womwe ukupitilira wa Covid-19, ndikofunikira kudziwa zambiri zazizindikiro zosiyanasiyana zokhudzana ndi kachilomboka. Kuyetsemula, komwe kumachitika kawirikawiri nyengo yozizira komanso chimfine, kwasiya anthu ambiri akudzifunsa ngati ndi chizindikiro cha Covid-19. Tiyeni tifufuze mozama m’funso ili ndi kuunikapo kanthu pankhaniyi.

Kodi zizindikiro zodziwika bwino za Covid-19 ndi ziti?

Musanayankhe funso lakuyetsemula, ndikofunikira kumvetsetsa zizindikiro za Covid-19. Zizindikiro zomwe zimanenedwa kwambiri ndi kutentha thupi, chifuwa, kupuma movutikira, kutopa, kupweteka kwa minofu kapena thupi, zilonda zapakhosi, kutaya kukoma kapena kununkhiza, mutu, komanso kupindika kapena mphuno. Zizindikirozi zimawonekera pakadutsa masiku 2-14 mutakumana ndi kachilomboka.

Kodi kuyetsemula kungakhale chizindikiro cha Covid-19?

Ngakhale kuyetsemula ndi chizindikiro chomwe chimakhudzidwa kwambiri ndi matenda opuma, monga chimfine wamba kapena ziwengo, nthawi zambiri sichimadziwika ngati chizindikiro chachikulu cha Covid-19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ndi World Health Organisation (WHO) samatchula kuyetsemula ngati chizindikiro chachikulu cha kachilomboka. Komabe, ndikofunikira kudziwa kuti zizindikiro za Covid-19 zimatha kusiyanasiyana munthu ndi munthu, ndipo anthu ena amatha kuyetsemula monga gawo lazizindikiro zawo zonse.

N’chifukwa chiyani kuyetsemula sikukuonedwa ngati chizindikiro choyamba?

Kuyetsemula kumayamba chifukwa cha kupsa mtima kapena kutupa kwa m'mphuno, komwe nthawi zambiri kumagwirizana ndi ziwengo kapena chimfine. Covid-19 imakhudza kwambiri dongosolo la kupuma, zomwe zimayambitsa zizindikiro monga kutsokomola ndi kupuma movutikira. Kuyetsemula sichizindikiro cha kupuma kwa kachilomboka, chifukwa chake sikumawonedwa ngati chizindikiro choyambirira.

Kodi ndiyenera kuchita chiyani ngati ndikuyetsemula limodzi ndi zizindikiro zina?

Ngati mukumva kuyetsemula limodzi ndi zizindikiro zina zomwe nthawi zambiri zimagwirizanitsidwa ndi Covid-19, ndikofunikira kukaonana ndi katswiri wazachipatala. Adzatha kuwunika zizindikiro zanu, kukupatsani chitsogozo, ndikupangira kuyezetsa koyenera ngati kuli kofunikira. Ndikofunika kukumbukira kuti kuyezetsa Covid-19 ndiyo njira yodalirika yotsimikizira kapena kuletsa matenda.

Pomaliza, ngakhale kuyetsemula sikumadziwika ngati chizindikiro chachikulu cha Covid-19, ndikofunikira nthawi zonse kukhala tcheru ndikuzindikira kusintha kulikonse paumoyo wanu. Ngati mukukumana ndi zizindikiro zilizonse zokhudzana ndi kachilomboka, ndi bwino kufunsira upangiri wachipatala ndikutsata malangizo omwe aperekedwa kuti mudziteteze nokha komanso ena ku matenda omwe angatenge.

Tanthauzo:

- Covid-19: Matenda a coronavirus 2019, omwe amayamba chifukwa cha vuto lalikulu la kupuma kwa coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

- Zizindikiro: Thupi kapena m'maganizo zomwe zimasonyeza kukhalapo kwa vuto linalake kapena matenda.

- Chimfine: Matenda a mphuno ndi mmero, omwe amachititsa kuti munthu aziyetsemula, kutsokomola, ndi kupanikizana.

- Kudziletsa: Kuyankha mosadziwika bwino kwa chitetezo chamthupi kuzinthu (zotengera) zomwe nthawi zambiri zimakhala zopanda vuto kwa anthu ambiri.

- Njira yopumira: Ziwalo ndi minyewa yomwe imakhudzidwa ndi kupuma, kuphatikiza mapapo, mayendedwe a mpweya, ndi mphuno.

- Katswiri wazachipatala: Munthu wophunzitsidwa bwino yemwe amapereka chithandizo chamankhwala ndi upangiri kwa odwala.