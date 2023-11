By

Kodi Lowes ndi Walmart?

M'dziko lazimphona zogulitsa, ndizosavuta kusokonezeka kuti ndi makampani ati omwe ali nawo. Funso lodziwika lomwe nthawi zambiri limabuka ndilakuti Lowe's, sitolo yotchuka yokonza nyumba, ndi ya Walmart. Tiyeni tifufuze mozama pamutuwu ndikuchotsa malingaliro olakwika aliwonse.

Mwini:

Ayi, a Lowe si ake a Walmart. Zimphona ziwiri zamalondazi ndi mabungwe osiyana omwe ali ndi umwini wawo. Lowe's Companies, Inc., yomwe imadziwika kuti Lowe's, ndi kampani yogulitsa pagulu yomwe ili pa New York Stock Exchange. Kumbali inayi, Walmart Inc., yomwenso ndi kampani yogulitsa pagulu, imagwiritsa ntchito mashopu awoawo.

Za Lowe's:

Lowe's ndi malo odziwika bwino a ku America okonza nyumba ndi zida zamagetsi omwe amapereka zinthu zosiyanasiyana kwa okonda DIY, eni nyumba, ndi makontrakitala. Yakhazikitsidwa mu 1946, Lowe's wakula kukhala wachiwiri wamkulu wogulitsa nyumba ku United States, wokhala ndi masitolo masauzande ambiri m'dziko lonselo. Kampaniyo imayang'ana kwambiri zopatsa makasitomala zinthu zabwino, ntchito zapadera, komanso upangiri waukadaulo wama projekiti awo okonza nyumba.

Za Walmart:

Walmart, yomwe idakhazikitsidwa mu 1962, ndiyogulitsa kwambiri padziko lonse lapansi. Imagwira ma hypermarket angapo, masitolo ogulitsa, ndi malo ogulitsa zakudya m'maiko osiyanasiyana. Walmart imadziwika ndi njira yake "yotsika mtengo yatsiku ndi tsiku", yopereka zinthu zambiri pamitengo yotsika mtengo. Kampaniyi ili ndi kupezeka kwakukulu ku United States ndipo ndi gawo lalikulu pamakampani ogulitsa padziko lonse lapansi.

FAQ:

Q: Kodi pali kulumikizana kulikonse pakati pa Lowe's ndi Walmart?

A: Ngakhale a Lowe ndi Walmart onse ndi zimphona zogulitsa, palibe kulumikizana kwachindunji kapena umwini pakati pamakampani awiriwa.

Q: Kodi ndingapeze zinthu zofanana ku Lowe's ndi Walmart?

A: Inde, onse a Lowe ndi Walmart amapereka zinthu zosiyanasiyana zopangira nyumba, ngakhale zosankha zawo ndi njira zamitengo zitha kusiyana.

Q: Ndi kampani iti yayikulu, Lowe's kapena Walmart?

A: Walmart ndi yayikulu kwambiri kuposa ya Lowe potengera ndalama, kuchuluka kwa sitolo, komanso kupezeka kwapadziko lonse lapansi.

Pomaliza, Lowe's ndi Walmart ndi mabungwe osiyana omwe ali ndi umwini wawo. Ngakhale makampani onsewa amagwira ntchito m'makampani ogulitsa, ali ndi mitundu yosiyanasiyana yamabizinesi ndi njira zake. Chifukwa chake, nthawi ina mukakonzekera ntchito yokonza nyumba, mudzadziwa komwe mungapite - Lowe's pazosowa zanu za DIY ndi Walmart pazinthu zotsika mtengo zatsiku ndi tsiku.