Nkhani Yakupambana kwa Apple

Apple, chimphona chaukadaulo, chakonzeka kuwulula zinthu zake zaposachedwa pamwambo wawo wapachaka, "Wonderlist." Chochitikacho, chomwe chinayamba pa 10:30 pm IST lero, chidzawonetsa zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo iPhone 15. Kuyambira kukhazikitsidwa kwa iPhone yoyamba mu 2007, Apple yagulitsa ma iPhones oposa 2.3 biliyoni padziko lonse lapansi.

Kupambana kwa Apple kungabwere chifukwa chazinthu zatsopano komanso mawonekedwe amphamvu amtundu. Kampaniyo yakhala ikupereka ukadaulo wapamwamba kwambiri komanso mapangidwe osavuta kugwiritsa ntchito omwe akopa ogula padziko lonse lapansi. Kuchokera pa mawonekedwe osinthika a skrini ya iPhone yoyamba kupita ku laputopu ya MacBook yamphamvu komanso yamphamvu, Apple nthawi zonse yakhala ikutsogola pantchito zaukadaulo.

Chimodzi mwazinthu zazikulu zomwe Apple idachita bwino ndikuyang'ana kwake pakupanga chilengedwe chosasinthika chazinthu ndi ntchito. Kuphatikizana pakati pa zida za Apple, monga iPhones, iPads, ndi Macs, zimalola ogwiritsa ntchito kulunzanitsa movutikira ndikugawana deta pamapulatifomu angapo. Zachilengedwe izi zapanga kukhulupirika pakati pa ogwiritsa ntchito Apple, omwe nthawi zambiri zimawavuta kusintha mtundu wina.

Kuphatikiza apo, Apple imatsindika kwambiri pakupanga ndi kukongola. Zogulitsa za kampaniyi zimadziwika ndi mawonekedwe ake owoneka bwino komanso ocheperako, omwe amakopa ogula kufunafuna magwiridwe antchito ndi mawonekedwe. Kusamala kwa Apple mwatsatanetsatane ndi kudzipereka ku khalidwe labwino kwathandiziranso kuti apambane, popeza ogwiritsa ntchito amayamikira hardware ndi mapulogalamu apamwamba omwe amabwera ndi zinthu za Apple.

Kuphatikiza pa zopereka zake za Hardware, Apple yapanganso zamoyo zogwira ntchito, kuphatikiza App Store, iCloud, ndi Apple Music. Ntchitozi zimakwaniritsa zinthu zamakampani, zomwe zimapatsa ogwiritsa ntchito chidziwitso chosavuta komanso chophatikizika. App Store, makamaka, yathandizira kupambana kwa Apple, chifukwa imapereka laibulale yayikulu yamapulogalamu omwe amathandizira magwiridwe antchito komanso kusinthasintha kwa zida za Apple.

Ponseponse, kupambana kwa Apple kungabwere chifukwa cha zinthu zatsopano, zachilengedwe zosasinthika, chidwi pakupanga ndi kukongola, komanso kudzipereka pazabwino. Pamene chimphona chatekinoloje chikupitilizabe kukankhira malire ndikuyambitsa zatsopano, zitha kukhalabe ndi udindo wotsogolera pamakampani.

Zolozera ndi Kuwerenga Zina:

[Matanthauzo]

- iPhone: Mafoni am'manja angapo opangidwa ndikugulitsidwa ndi Apple Inc.

- MacBook: Mzere wamakompyuta apakompyuta a Macintosh ndi Apple Inc.

- App Store: Msika wapaintaneti wamapulogalamu am'manja, opangidwa ndikusamalidwa ndi Apple Inc.

- iCloud: Ntchito yosungira mitambo ndi mtambo yoperekedwa ndi Apple Inc.

- Apple Music: Ntchito yotsatsira nyimbo ndi makanema yopangidwa ndi Apple Inc.