Intel Yatulutsa Zosintha Zoyendetsa Zithunzi za Starfield Players

By

Intel yatulutsa dalaivala watsopano wazithunzi, mtundu 31.0.101.4672, wopangidwira ogwiritsa ntchito ake Arc A-Series ndi Iris Xe GPUs omwe akusewera masewera omwe akuyembekezeredwa kwambiri Starfield. Kusinthaku kumayang'ana zovuta zingapo zomwe osewera akumana nazo, kuphatikiza nthawi yochulukira mwachangu, kukhazikika bwino, komanso kuchepa kwa zowoneka.

Pakukhazikitsidwa kwa Starfield pofikira koyambirira, eni makhadi azithunzi za Intel Arc adakumana ndi zovuta zambiri zomwe zidasokoneza luso lawo lamasewera. Zina mwazinthuzi zidawoneka bwino, monga ngati masewerawa adalephera kuyambitsa kapena kugwa atangoyamba kumene. M'mbuyomu, zinali zodabwitsa kuti Intel analibe dalaivala wokonzekera masewera okonzekera mutu womwe ukuyembekezeredwa kwambiri, poganizira mbiri yawo yopereka madalaivala osinthidwa ndi kukhathamiritsa.

Komabe, zosintha zoyendetsa beta zidatulutsidwa masiku angapo apitawa, kulola ogwiritsa ntchito Arc GPU kuti alowe mumasewerawa, ngakhale atangoyamba kumene. Intel yatsimikizira kuti dalaivala wa beta uyu adzasinthidwanso ndikuwongolera kuti awonetsetse kuti akugwira bwino ntchito.

Dalaivala waposachedwa wa zithunzi, 31.0.101.4672 WHQL, amayankha zinthu zingapo zenizeni zokhudzana ndi Starfield, kuphatikiza kuchepetsa kwambiri nthawi yamasewera, kukhazikika, ndi kukonza zivundi zamawonekedwe ndi zowoneka bwino.

Ngakhale izi zakonzedwa, pali zovuta zodziwika bwino pamasewerawa zomwe Intel ikugwira ntchito mwachangu, monga kusakhazikika kwa ntchito m'malo ena, mawonekedwe akuthwanima pamagwero a kuwala, ndi kutsika kwapang'onopang'ono pazinthu zinazake. Intel ikukambirananso ndi mitu ina yamapulogalamu, kuphatikiza Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI, ndi Adobe After Effects.

Kuphatikiza apo, Intel ikufufuza kuchuluka kosadziwika kwa liwiro la mafani a Arc GPU. Osewera ayenera kupitiriza kusankha makonda apamwamba kapena otsika kuti akhazikike bwino.

Kuti muwunike mwatsatanetsatane momwe Starfield amagwirira ntchito pamakhadi osiyanasiyana ojambulidwa kuyambira 2017 mpaka pano, onani kalozera wathu wa Starfield PC Performance.

Sources:

- Intel Graphics Driver 31.0.101.4672 Zolemba Zotulutsa (PDF)

- Mutu: Intel Imatulutsa Zosintha Zoyendetsa Zithunzi za Osewera a Starfield