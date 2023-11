Chipata Chachitatu cha Baldur: Kuthana ndi Nkhani Zamasewera Ndi Chigamba Chachikulu

By

Baldur's Gate 3, masewera omwe akuyembekezeredwa kwambiri, yatulutsa posachedwa gawo lake lalikulu lachinayi lomwe likufuna kuthetsa nkhani zopitilira 1,000. Kusintha kwakukuluku kukuwonetsa kudzipereka kwa omwe akupanga kuti apereke luso lamasewera kwa osewera.

Chinthu chinanso chochititsa chidwi ndi chakuti osewera amatha kudziyeretsa. Izi sizimangowonjezera kukhudza zenizeni pamasewera komanso zimakulitsa luso lozama. Osewera tsopano atha kukhala ndi zilembo zawo kuti azikhala aukhondo, ndikuwonjezera kutsimikizika kwamasewera.

Kuphatikiza apo, chigambachi chimayankha zovuta zina zambiri zomwe osewera akumana nazo kuyambira masewerawa atatulutsidwa. Ngakhale tsatanetsatane wa zolembazo zitha kupezeka pa IGN.com, ndizabwino kuti opanga agwira ntchito mwakhama kuti athetse zolakwika zilizonse zomwe gulu lamasewera lidadzutsa.

Munkhani zina za RPG, Shadow yomwe ikuyembekezeredwa kwambiri pakukulitsa kwa Erdtree kwa Elden Ring ikukula. Kampani ya makolo ya FromSoftware, wopanga kumbuyo kwa Elden Ring, yatsimikizira kuti kupanga zatsopanozi kukuyenda bwino. Ngakhale tsiku lomasulidwa silinalengezedwe, zosinthazi ndi chizindikiro cholimbikitsa kwa mafani omwe akudikirira kukulitsa.

Potembenukira ku Far Cry 6, Ubisoft posachedwapa adalengeza za kuthandizira kwamasewera. Kampaniyo idati ngakhale kuthandizira mutu waposachedwa mu Far Cry Franchise kwatha mwalamulo, mitundu yapaintaneti idzakhalapobe kwa osewera mtsogolomu. Nkhaniyi imatsimikizira osewera kuti atha kupitiriza kusangalala ndi masewerawa ngakhale kuti chithandizo chatha.

Pomaliza, chigamba chaposachedwa kwambiri cha Baldur's Gate 3 chikuwonetsa kudzipereka kwa gulu lachitukuko pakukweza masewerawa kwa osewera. Ndi zovuta zambiri zomwe zathetsedwa, kuphatikiza kuwonjezera kwa ukhondo wamakina, masewerawa tsopano akupereka chokumana nacho chozama komanso chosangalatsa. Kuphatikiza apo, zosintha pakupita patsogolo kwa Kukula kwa Shadow of the Erdtree kwa Elden Ring komanso kupezeka kwapaintaneti kwa Far Cry 6 kumapereka chisangalalo kwa okonda RPG.