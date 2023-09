Katswiri wa zakuthambo Brian May Amathandizira Mapu Asteroid Bennu a NASA's OSIRIS-REx Mission

Katswiri wa zakuthambo Brian May, wodziwika bwino ngati woyimba gitala wa gulu lodziwika bwino la rock Queen, wathandizira kwambiri ntchito ya NASA ya OSIRIS-REx. May, yemwe ali ndi digiri ya udokotala mu astrophysics, adatengapo gawo popanga mapu a asteroid Bennu, omwe ntchito yake yakhazikitsidwa kuti itengepo chitsanzo.

Mgwirizano wa May ndi NASA unayamba mu 2015 pamene ankagwira ntchito ya New Horizons mission, yomwe inatumiza chombo kuti chiwuluke ndi Pluto. Anapanga chithunzi choyamba chapamwamba kwambiri cha stereo cha Pluto, kusonyeza luso lake osati monga woimba nyimbo za rock komanso astrophysicist.

Pa ntchito ya OSIRIS-REx, May adagwira ntchito limodzi ndi wasayansi Claudia Manzoni kuti apange zithunzi zenizeni za 3D za mautumiki apamlengalenga. Pogwiritsa ntchito zithunzizi, May adathandizira mapu a Bennu ndikupeza malo otetezeka a kafukufuku omwe angatenge zitsanzo za asteroid. Ukatswiri wake komanso njira zatsopano zochitira zinthu zidachititsa chidwi mkulu wa mishoni Dante Lauretta, yemwe adafotokoza za stereo ya May ngati "chida chachikulu" chomwe chidathandizira kufunafuna malo oyenera kutera.

Kudzipereka kwa May ku sayansi ndi kufufuza malo kukuwonekera pochita nawo ntchito za NASA. Chilakolako chake cha sayansi ya zakuthambo chinamupangitsa kuti achite digiri ya udokotala mu sayansi ya zakuthambo, ndipo akupitirizabe kuchita nawo ntchitoyi pamene akuperekanso zotsalira ku dziko la nyimbo monga wolemba nyimbo wa Mfumukazi.

Kutsetsereka kwa kapisozi wa OSIRIS-REx m'chipululu cha Utah pa Seputembara 24 kudzakhala gawo lofunika kwambiri pa ntchito ya NASA yobweretsanso chitsanzo cha asteroid padziko lapansi. Zomwe Brian May adapereka pautumikiwu zikuwonetsa mphambano yapadera ya nyimbo ndi sayansi, kuwonetsa maluso ndi zokonda zosiyanasiyana za anthu pazochita zawo kupitilira ukadaulo wawo woyamba.

