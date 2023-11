By

Kodi mwiniwake wa Walmart anali ndi ana angati?

M'malo a zimphona zogulitsa, Walmart wakhala dzina lanyumba kuyambira kale. Yakhazikitsidwa ndi Sam Walton mu 1962, kampaniyo yakula kukhala wogulitsa wamkulu kwambiri padziko lonse lapansi. Monga nkhope ya ufumu wapadziko lonse umenewu, anthu ambiri ali ndi chidwi chofuna kudziwa za moyo wa munthu amene anayambitsa zonsezi. Funso limodzi lomwe nthawi zambiri limabuka ndilakuti: Kodi Sam Walton anali ndi ana angati?

Sam Walton, woyambitsa Walmart, anali ndi ana anayi. Mwana wake woyamba, Samuel Robson Walton, anabadwa mu 1944. Rob Walton, monga momwe amadziwika, adathandizira kwambiri pakukula ndi kupambana kwa Walmart. Adakhala tcheyamani wakampaniyi kuyambira 1992 mpaka 2015, kutsatira mapazi a abambo ake.

John Thomas Walton, mwana wachiwiri wa Sam Walton, anabadwa mu 1946. Mwachisoni, John Walton anamwalira pangozi ya ndege mu 2005. Ngakhale kuti anamwalira mwadzidzidzi, zotsatira zake pa kampani ndi ntchito zachifundo za banja lake zidzakumbukiridwa nthawi zonse.

Jim Walton, mwana wachitatu wa Sam Walton, anabadwa mu 1948. Panopa ndi membala wa Walmart board of directors ndipo amagwira ntchito mwakhama pa kayendetsedwe ka kampani. Wodziwika chifukwa cha chikhalidwe chake chochepa, Jim wathandizira kwambiri bizinesi ya banja.

Mwana wamng'ono kwambiri wa ana a Sam Walton ndi Alice Walton, wobadwa mu 1949. Ngakhale kuti sanalowe nawo mwachindunji pa ntchito za tsiku ndi tsiku za Walmart, Alice wadzipangira dzina monga wosonkhanitsa zojambulajambula ndi philanthropist. Adakhazikitsa Crystal Bridges Museum of American Art ku Bentonville, Arkansas, yomwe ikuwonetsa zosonkhanitsa zake zambiri.

FAQ:

Q: Kodi mwiniwake wa Walmart ndi ndani?

A: Woyambitsa Walmart anali Sam Walton. Komabe, kuyambira pomwe anamwalira mu 1992, umwini wa kampaniyo wagawidwa pakati pa olowa nyumba ake.

Q: Kodi Sam Walton anali ndi ana angati?

A: Sam Walton anali ndi ana anayi: Samuel Robson Walton, John Thomas Walton, Jim Walton, ndi Alice Walton.

Q: Kodi pali ana a Sam Walton omwe ali nawo ku Walmart?

A: Inde, ana atatu a Sam Walton akhala akugwira nawo ntchito ku Walmart. Rob Walton adakhala tcheyamani wa kampaniyo, Jim Walton ndi membala wa board of directors, ndipo Alice Walton amayang'ana kwambiri ntchito zake, kuphatikiza kusonkhanitsa zaluso ndi chifundo.

Q: Kodi Crystal Bridges Museum of American Art ndi chiyani?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art ndi nyumba yosungiramo zinthu zakale yomwe inakhazikitsidwa ndi Alice Walton ku Bentonville, Arkansas. Ili ndi gulu lalikulu lazojambula zaku America ndipo ndizokopa kwambiri zachikhalidwe.

Pomwe cholowa cha Sam Walton chikukhalabe kudzera mwa ana ake, Walmart ikupitilizabe kuchita bwino ngati malo ogulitsa. Zopereka za ana ake mosakayikira zathandizira kwambiri pakupanga chipambano cha kampaniyo komanso kukhudza msika wamalonda.