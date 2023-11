Kodi katemera wa shingles ndiabwino kwa nthawi yayitali bwanji?

Shingles, yomwe imadziwikanso kuti herpes zoster, ndi matenda opweteka a virus omwe amayamba chifukwa cha kachilombo ka varicella-zoster, kachilombo komwe kamayambitsa nkhuku. Nthawi zambiri zimakhudza achikulire komanso anthu omwe ali ndi chitetezo chofooka. Pofuna kupewa vutoli, katemera wa shingles alipo. Koma kodi chitetezo cha katemerayu chimatenga nthawi yayitali bwanji? Tiyeni tifufuze.

Katemera wa shingles, yemwe amadziwikanso kuti Zostavax, anali katemera woyamba kuvomerezedwa ndi US Food and Drug Administration (FDA) kuti ateteze shingles. Komabe, mu 2017, katemera watsopano komanso wogwira mtima kwambiri wotchedwa Shingrix adayambitsidwa. Shingrix tsopano ndiye katemera yemwe amakondedwa ndi bungwe la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pofuna kupewa shingles.

Kodi katemera wa Shingrix amapereka chitetezo kwa nthawi yayitali bwanji?

Malinga ndi CDC, katemera wa Shingrix amapereka chitetezo champhamvu ku shingles ndi zovuta zake. Mayesero azachipatala awonetsa kuti katemerayu ndi wothandiza kwambiri poletsa shingles mwa anthu azaka 90 kapena kupitilira apo. Chitetezo choperekedwa ndi katemera wa Shingrix chimakhala kwa zaka zingapo, ndipo kafukufuku akuwonetsa kuti amakhalabe wothandiza kwambiri kwa zaka zosachepera zinayi mutalandira katemera.

Kodi pakufunika kuwombera kolimbikitsa?

Ngakhale katemera wa Shingrix amapereka chitetezo chokhalitsa, CDC imalimbikitsa mlingo wachiwiri kuti ukhale wogwira mtima kwambiri. Mlingo wachiwiri uyenera kuperekedwa patatha miyezi iwiri kapena isanu ndi umodzi pambuyo pa mlingo woyamba. Kuwombera kwa booster kumathandizira kukulitsa ndikutalikitsa kuyankha kwa chitetezo chamthupi, kupereka chitetezo chopitilira ku shingles.

Nanga bwanji katemera wakale, Zostavax?

Katemera wakale wa shingles, Zostavax, akadalipo koma salinso njira yomwe amakonda. Zostavax imapereka chitetezo ku shingles kwa zaka zisanu, koma mphamvu yake imachepa pakapita nthawi. Ngati mudalandirapo kale katemera wa Zostavax, CDC imalimbikitsa kupeza katemera wa Shingrix kuti mutetezedwe bwino ku shingles.

Pomaliza, katemera wa Shingrix ndi wothandiza kwambiri popewa ma shingles ndi zovuta zake. Ndi chitetezo chake chokhalitsa, anthu amatha kukhala ndi mtendere wamumtima kwa zaka zingapo atalandira katemera. Kumbukirani kukaonana ndi wothandizira zaumoyo wanu kuti adziwe ndondomeko yabwino ya katemera kwa inu komanso kuti muwonetsetse kuti mumalandira zambiri zamakono zokhudzana ndi kupewa ziwopsezo.

