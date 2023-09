Kusintha Mpweya Wotentha Kukhala Madzi Omwa: Kupambana Kwatsopano Pakukolola Madzi

By

Ofufuza pa yunivesite ya Texas ku Austin apita patsogolo kwambiri pakufuna kupeza njira yothetsera kusowa kwa madzi. Pakafukufuku wawo waposachedwapa, wofalitsidwa mu Proceedings of the National Academy of Sciences, apanga makina opangidwa ndi molecularly engineered hydrogel omwe amatha kutulutsa madzi akumwa aukhondo mumpweya wotentha pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa yokha.

Hydrogel imalola kuti madzi atulutsidwe mwachangu komanso moyenera m'mlengalenga, ngakhale kutentha kwambiri mpaka madigiri 104 Fahrenheit, kupangitsa kuti ikhale yoyenera madera omwe akutentha kwambiri komanso osapeza madzi oyera. Pogwiritsa ntchito lusoli, anthu amatha kutulutsa madzi pongoyika chipangizo panja, popanda kugwiritsa ntchito mphamvu zowonjezera.

Hydrogel imatha kupanga pakati pa 3.5 ndi 7 kilogalamu ya madzi pa kilogalamu ya zinthu za gel, kutengera kuchuluka kwa chinyezi. Chomwe chimasiyanitsa kafukufukuyu ndikusintha kwa hydrogel kukhala tinthu tating'onoting'ono, komwe kumathandizira kwambiri kuthamanga ndi kugwirira ntchito kwamadzi ndikutulutsa. Posintha hydrogel kukhala tinthu tating'onoting'ono tating'onoting'ono, ofufuzawo apanga sorbent yothandiza kwambiri yomwe imatha kukulitsa kwambiri kupanga madzi kudzera mumayendedwe angapo tsiku lililonse.

Kukulitsa ukadaulo ndi gawo lotsatira lofunikira. Ofufuzawa akufuna kusintha zomwe apeza kukhala njira yotsika mtengo, yosunthika yopangira madzi akumwa abwino omwe angagwiritsidwe ntchito padziko lonse lapansi. Izi zitha kusintha moyo wa anthu omwe alibe madzi aukhondo, monga ku Ethiopia, komwe pafupifupi 60% ya anthu akukumana ndi vutoli.

Mapulani amtsogolo aukadaulo akuphatikiza kukhathamiritsa uinjiniya wa ma microgels kuti apititse patsogolo luso lawo. Ofufuzawo akuwunikanso kugwiritsa ntchito zinthu zachilengedwe kuti achepetse ndalama zopangira. Komabe, zovuta zidakalipo pakukulitsa kupanga ma sorbent ndikuwonetsetsa kuti mankhwalawa ndi olimba. Kuphatikiza apo, kuyesayesa kukuchitika kuti apange mitundu yosunthika ya chipangizochi pamitundu yosiyanasiyana yogwiritsira ntchito.

Kupambanaku kuli ndi kuthekera kopereka chiyembekezo kumadera omwe akhudzidwa ndi kusowa kwa madzi. Kukhoza kutembenuza mpweya wotentha kukhala madzi akumwa pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa kumatibweretsera sitepe imodzi pafupi ndi njira yokhazikika yomwe ingachepetse mavuto a kusowa kwa madzi padziko lonse lapansi.

