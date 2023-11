Chisangalalo Chikuyamba: Zogulitsa za Steam Black Friday zili Pano!

Zogulitsa zomwe zikuyembekezeredwa mwachidwi za Steam Black Friday zayamba, kupatsa osewera kwa sabata yathunthu yazinthu zodabwitsa pamitu yambiri yotchuka. Kuyambira 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, kugulitsaku kulonjeza kukhala kosangalatsa kwa okonda masewera padziko lonse lapansi. Chochitika chomwe chikuyembekezeredwa kwambirichi chidzachitika mpaka Novembara 28, kupatsa nthawi yokwanira kwa osewera kuti asangalale ndi zomwe amakonda panthawi yatchuthi yomwe ikubwera.

Ngakhale mndandanda wathunthu wamasewera otsitsidwa udzawululidwa pokhapokha kugulitsa kuyambika, Steam yatipatsa chithunzithunzi chosangalatsa cha zomwe tingayembekezere kudzera mu kalavani yosangalatsa yomwe ikuwonetsa masewera angapo omwe akutenga nawo gawo pamwambowo. Mzerewu ndi kuphatikiza kochititsa chidwi kwa classics okondedwa ndi ma blockbusters aposachedwa. Zamtengo wapatali zakale monga Terraria ndi Hunt: Showdown igawana zowunikira limodzi ndi zotulutsa zatsopano monga The Last Of Us: Gawo 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ndi Starfield, ndikulonjeza zosankha zingapo pazokonda zilizonse zamasewera.

Ndi kukhazikitsidwa kwaposachedwa kwa Steam Deck OLED, yomwe ikufunidwa kwambiri, yomwe yakopa chidwi cha okonda masewera a m'manja, ambiri akuyang'ana mwachidwi kugulitsa kuchotsera komwe kungatheke pamasewera omwe amagwirizana ndi chipangizo chodziwika bwino. Palinso chiyembekezo chokhudza kuchotsera kulikonse komwe kungatheke pa chipangizocho, popeza osewera akuyembekezera kukulitsa luso lawo lamasewera pogwiritsa ntchito makina apamwamba kwambiri am'manja.

Kuphatikizidwa kwa maudindo atsopano, monga Monga Chinjoka: Munthu Yemwe Anachotsa Dzina Lake ndi Kuitana Kwa Ntchito: Nkhondo Zamakono 3, pakugulitsa sikudziwika. Zogulitsa zam'mbuyomu zawonetsa zotsatira zosakanizika pazotulutsa zaposachedwa, pomwe ena sanatchulidwe kapena kulandila kuchotsera kochepa poyerekeza ndi mitu ina. Komabe, chiyembekezo chili chachikulu chifukwa osewera amadikirira mwachidwi chilengezo cha kupezeka kwa masewerawa komanso kuchotsera komwe kungatheke.

Pamene gulu lamasewera likukondwerera kubwera kwa malonda a Steam Black Friday, chisangalalo chimadzaza mlengalenga. Pokhala ndi zotsatsa zokongola, kuchotsera, ndi mndandanda wamasewera osangalatsa, chochitikachi chimalola osewera kukulitsa malaibulale awo ndikuwunika zatsopano popanda kuwononga ndalama. Konzekerani kutenga maudindo omwe mumakonda ndikuyamba maulendo osangalatsa a digito omwe angakusangalatseni munyengo yonse yatchuthi ndi kupitirira!

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri

1. Kodi malonda a Steam Black Friday amayamba liti?

Kugulitsa kwa Steam Black Friday kumayamba lero ndikuyamba 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Kodi malonda a Steam Black Friday adzakhala nthawi yayitali bwanji?

Kugulitsa kudzachitika kwa sabata imodzi, kutha pa Novembara 28 nthawi yomweyo idayamba.

3. Kodi ndi masewera ati amene tingayembekezere kugulitsidwa?

Ngakhale mndandanda wamasewera omwe akutenga nawo gawo pakugulitsa ungowululidwa ikayamba, kalavani yomwe idatulutsidwa ndi Steam yapereka chithunzithunzi cha maudindo ena monga Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Munthu: Miles Morales, ndi Starfield.

4. Kodi Steam Deck OLED idzachepetsedwa panthawi yogulitsa?

Kuchotsera pa Steam Deck OLED yokha sikunatsimikizidwe, koma osewera ambiri akuyembekeza kuchepetsedwa kwamitengo komwe kungapangitse luso lawo lamasewera.

5. Kodi maudindo atsopano monga Monga Chinjoka: Munthu Amene Anachotsa Dzina Lake ndi Kuitana Kwa Ntchito: Nkhondo Zamakono 3 zidzaphatikizidwa pa malonda?

Sizikudziwika ngati mitu yatsopano idzakhala gawo lazogulitsa, popeza malonda am'mbuyomu adawonetsa zotsatira zosakanikirana pazotulutsa zaposachedwa. Komabe, osewera amadikirira mwachidwi zilengezo zilizonse zokhudzana ndi kupezeka kwawo komanso kuchotsera komwe kungathe.