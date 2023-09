WoW Dragonflight Nyengo Yachitatu: Mayenje Atsopano Avumbulutsidwa pa Dziwe la Mythic+ Dungeon

Nyengo yachitatu ikubwera ya World of Warcraft Dragonflight ikulonjeza zatsopano zosangalatsa kwa osewera, makamaka mu dziwe la Mythic + ndende. Mogwirizana ndi chizolowezi chobwezeretsa ndende zakale kuchokera kukukula kwakale, nyengo yachitatu imabweretsa ndende zingapo zotsitsimula, popanda kubwereza kuchokera ku Dragonflight kapena kukulitsa kwam'mbuyo. Kwa nthawi yoyamba pakukulitsa uku, ndende zatsopano zomwe zatulutsidwa ku Dragonflight ziphatikizidwanso mu dziwe la Mythic +, zomwe zipatsa osewera mwayi wofufuza za Dawn of the Infinite.

Dawn of the Infinite, megadungeon yatsopano, yagawidwa m'mapiko awiri pazovuta za Mythic +, iliyonse ili ndi mabwana anayi. Pamodzi ndi kuwonjezera kosangalatsa kumeneku, ndende zina zisanu ndi chimodzi zikulowa mgululi. Izi zikuphatikiza zokonda zakusukulu zakale monga Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom, ndi Throne of the Tides.

Gawo lachitatu likuwonetsa kudzipereka kwa Blizzard kuti aphatikizire zinthu zoyambira kuchokera pagawo lomwe likupitilira kulowa mundende za Mythic +. Ndende monga Darkheart Thicket ndi The Everbloom zimagwirizana bwino ndi mtundu wa Druidic wa Patch 10.2, kuwapangitsa kukhala zisankho zozama. Malumikizidwe amtundu wa Darkheart Thicket ku Emerald Dream komanso masewera olimbitsa thupi a Neltharion's Lair mu nyengo yachiwiri akuwonetsa kudzipereka kwa Blizzard kukhalabe ndimasewera osangalatsa.

Pankhani yoyimilira, kufalikira kwa Nkhondo ya Azeroth ndi Legion kumawonekera ndi ndende ziwiri chilichonse. Komabe, kusowa kwa ndende kuchokera kukukula kwa Mists of Pandaria kumapitilira nyengo yachiwiri motsatizana. Pomwe Cataclysm imabwereranso ndikuwonjezera Mpando Wachifumu wa Mafunde, osewera sanawone ndende za Mythic + kuchokera m'mitundu itatu yoyambirira yamasewera: Classic, The Burning Crusade, ndi Wrath of the Lich King.

Ngakhale tsiku lenileni lomasulidwa la Dragonflight season yachitatu silinalengezedwe, osewera atha kuyembekezera kufika kotala lachinayi la 2023, kubweretsa zovuta zambiri komanso zochititsa chidwi zambiri.

Tanthauzo:

Mythic +: Njira yovuta mu ndende za World of Warcraft zomwe zimawonjezera zovuta ndi mphotho, zomwe zimapereka zokumana nazo zamphamvu komanso zovuta kuposa ndende yoyambira.

Dawn of the Infinite: "megadungeon" yatsopano pakukulitsa kwa World of Warcraft's Dragonflight, idagawanika kukhala mapiko awiri okhala ndi mabwana anayi aliyense pazovuta za Mythic +.

Zofotokozera: Zofotokozera, zokongola, kapena zamasewera zomwe zimagwirizana ndi mutu waukulu kapena nkhani yakukula kapena chigamba.

Maloto a Emerald: Malo apadera mkati mwa World of Warcraft lore, kuyimira kukongola kokongola komanso kosasinthika kwachilengedwe.

Author: Michael Kelly

Nkhani Yochokera: World of Warcraft Dragonflight Season Three Mythic+ Dungeon Pool Sizinabwerezedwe, Ndende Zatsopano Kuchokera Kukula