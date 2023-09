Google Yatulutsa Zosintha Zadzidzidzi Zachitetezo cha Chrome Zero-Day

By

Google yatulutsa zosintha zadzidzidzi kuti zithetse chiwopsezo chamasiku a zero mu msakatuli wake wa Chrome. Ichi ndi chiwopsezo chachinayi chamasiku a ziro chomwe chagwiritsidwa ntchito poukira kuyambira kuchiyambi kwa chaka. Chiwopsezocho, chodziwika kuti CVE-2023-4863, chagwiritsidwa ntchito kwambiri kuthengo. Google yalimbikitsa ogwiritsa ntchito Chrome kuti akweze asakatuli awo kukhala atsopano posachedwa.

Kusatetezeka, kufooka kwa WebP mulu wa buffer, kumatha kuyambitsa ngozi ndikuthandizira kupha ma code mosasamala. Adanenedwa koyambirira ndi Apple SEAR ndi The Citizen Lab ku The University of Toronto's Munk School. Nyuzipepala ya Citizen Lab idavumbulutsa m'mbuyomu nsikidzi zomwe zimagwiritsidwa ntchito paziwopsezo zaukazitape zomwe zimayendetsedwa ndi boma kwa anthu omwe ali pachiwopsezo chachikulu, monga andale otsutsa, atolankhani, ndi otsutsa.

Ngakhale Google yatsimikizira kuti chiwopsezochi chagwiritsidwa ntchito, kampaniyo sinafotokoze mwatsatanetsatane za ziwonetserozi. Ndizotheka kuti mwayi wopeza zambiri za cholakwika ndi maulalo aziletsedwa mpaka ambiri ogwiritsa ntchito asintha asakatuli awo ndikukonza. Izi ndikuletsa ochita ziwopsezo kuti adzipangire okha zochita zawo potengera zomwe zalembedwazo.

Ogwiritsa ntchito Chrome amatha kusintha asakatuli awo kudzera pa menyu ya Chrome kapena poyambitsanso zida zawo. Zosintha zokha zidzakhazikitsidwanso popanda kuyanjana ndi ogwiritsa ntchito mukayambiranso. Posintha asakatuli awo mwachangu, ogwiritsa ntchito atha kudziteteza ku ziwopsezo zomwe zingachitike musanatulutse zambiri zaukadaulo.

Pomaliza, Google yachitapo kanthu mwachangu kuthana ndi vuto laposachedwa kwambiri la zero mu Chrome. Ogwiritsa ntchito akulangizidwa kuti akweze asakatuli awo kuti akhale amtundu waposachedwa kuti achepetse chiopsezo chowagwiritsa ntchito. Pochita izi, amatha kuteteza machitidwe awo ndi deta kuti asawonongedwe.

Sources:

- Google Security Advisory

- Apple Security Engineering ndi Zomangamanga (SEAR)

- The Citizen Lab ku The University of Toronto's Munk School