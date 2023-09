Kusintha kwa Fortnite 26.10: Nthawi Yopuma ndi Zongoyerekeza Za Zatsopano

Wopanga Fortnite, Epic Games, alengeza kuti masewerawa sadzakhalapo kwakanthawi kuti asinthe 26.10. Kusintha kumeneku kudzagwira ntchito pamapulatifomu osiyanasiyana kuphatikiza PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android, ndi PC. Osewera atha kuyembekezera kuti zosinthazi zitha kupezeka m'mawa pa Seputembara 12.

Ndi zosinthazi, ogwiritsa ntchito amayenera kuyembekezera nthawi yocheperako ya seva. Izi zikutanthauza kuti Fortnite ikhala yosaseweredwa kwakanthawi kwa maola angapo. Kuti mumve zambiri za nthawi yomwe mungalowenso mumasewerawa, nayi ndandanda yanthawi yopumira ya seva ya 26.10:

- Nthawi yopumira iyamba nthawi ya 4 AM ET, kulepheretsa kupanga machesi posachedwa.

- Kwa mafani aku UK, nthawi yonse yopanda intaneti idzayamba nthawi ya 9 AM BST pomwe kupanga machesi kudzazimitsidwa nthawi ya 8.30 AM BST.

Ngakhale Masewera a Epic sananene mwatsatanetsatane kuti nthawi yopuma idzatha liti, kukonza nthawi zambiri kumatenga pafupifupi maola angapo. Chifukwa chake, Fortnite iyenera kubwereranso pa intaneti pofika 11 AM BST posachedwa.

Kulengeza kwa zosinthazi kwadzetsa malingaliro pakati pa okonda pazatsopano zomwe zidzaphatikizidwe pakusintha kwa 26.10. Mafani ena amaganiza kuti, pakukhazikitsa koyambirira kwa Mortal Kombat 1, Sub Zero kuchokera ku chilolezocho atha kukhala munthu wosewera ku Fortnite.

Kuphatikiza apo, Epic Games ikuyembekezeka kubweretsa chinthu chatsopano kapena chida, komanso Zowonjezera zatsopano. Malo ogulitsira zinthu alandilanso zikopa zatsopano kuti osewera azitha kupeza ndikuwongolera luso lawo lamasewera.

Pamodzi ndi zowonjezera izi, Epic Games ithana ndi zolakwika zomwe zafala komanso zovuta zamasewera kuyambira koyambira kwa nyengo yatsopano, kupititsa patsogolo masewerawa kuti asangalale bwino.

Gwero: Epic Games Twitter Kulengeza