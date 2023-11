Kulimbana ndi Mauthenga Olakwika Paintaneti: Mafayilo a X Otsutsa Nkhani Za Media

By

X, malo ochezera a pa Intaneti omwe kale ankadziwika kuti Twitter, adachitapo kanthu motsutsana ndi Media Matters for America, gulu lotsamira kumanzere. Mlanduwu ukunena kuti Media Matters idasokoneza deta poyesa kuwononga mbiri ya nsanja poyiphatikiza ndi zinthu zotsutsana ndi semitic.

Pambuyo pa kutulutsidwa kwa kusanthula kwa Media Matters, makampani akuluakulu monga Apple, Disney, IBM, ndi Comcast adayimitsa kutsatsa kwawo pa X. Izi zidapangitsa Elon Musk, yemwe anayambitsa X, kuwopseza mlandu wotsutsana ndi Media Matters, womwe unatsutsidwa. kuchokera ku gulu lomenyera ufulu, kumutcha kuti ndi wovutitsa.

Mlanduwu, womwe waperekedwa ku Texas, ukunena kuti Media Matters idapanga mwadala ndikuwonetsa zithunzi za otsatsa pa X pamodzi ndi neo-Nazi komanso zokonda dziko. X akuti zithunzi zosinthidwazi sizinayimire zokumana nazo za ogwiritsa ntchito papulatifomu yawo.

Kuphatikiza apo, X ikufotokozeranso kuti zotsatsa za Comcast, Oracle, ndi IBM zidangowoneka pamodzi ndi zonyansa zosankhidwa ndi Media Matters ndipo sizinawonekere ndi ogwiritsa ntchito enieni a X. Linda Yaccarino, CEO wa X, adatsindika kuti chowonadi sichili ndi zomwe Media Matters ikunena.

Poyankha zomwe zanenedwazo, European Commission, Warner Bros Discovery, Paramount, ndi Lionsgate onse achotsa zotsatsa zawo za X. Elon Musk adalumbira kubwezera ndi milandu yotsutsana ndi Media Matters, ponena kuti "kuukira kwachinyengo" pa. kampaniyo.

Pakadali pano, Media Matters imateteza zomwe akuchita ngati gawo la ntchito yake yolimbana ndi zabodza zomwe zimafalitsa nkhani zabodza. Gululo limadzifotokozera ngati kafukufuku wopita patsogolo komanso malo odziwitsa zambiri omwe amasanthula ndi kukonza nkhani zabodza.

Mkangano uwu wakopa chidwi kuposa malo ochezera a pa Intaneti. Woyimira milandu wamkulu waku Texas Republican a Ken Paxton ayambitsa kafukufuku wokhudza Media Matters pazachinyengo zomwe zingachitike, akutcha gululi "gulu lotsutsa ufulu wolankhula." Paxton akufuna kuwonetsetsa kuti anthu asanyengedwe ndi zomwe amawona ngati njira zakumanzere zochepetsera ufulu wolankhula.

Pamene nkhondo yazamalamuloyi ikuchitika, ndikofunikira kuti tithane ndi zolakwika zapaintaneti ndikuteteza kukhulupirika kwa nsanja za digito. Mlanduwu umadzutsa mafunso okhudza udindo wa magulu olimbikitsa anthu pofunafuna choonadi komanso zotsatira za njira zawo.

FAQ

Q: X ndi chiyani?



X ndi malo ochezera a pa Intaneti omwe kale ankadziwika kuti Twitter.

Q: Kodi Media Matters for America ndi chiyani?



Media Matters for America ndi gulu lotsamira kumanzere lomwe likufuna kuthana ndi zabodza zomwe zimafalitsa nkhani zaku US.

Q: Chifukwa chiyani X adasumira Media Matters?



X adapereka mlandu wotsutsana ndi Media Matters, ponena kuti gululo lidasokoneza deta pofuna kuwononga mbiri ya nsanja poyiphatikiza ndi zinthu zotsutsana ndi semitic.

Q: Ndi makampani ati omwe anayimitsa kutsatsa pa X?



Makampani monga Apple, Disney, IBM, ndi Comcast anayimitsa kutsatsa kwawo pa X kutsatira kusanthula kwa Media Matters.

Q: Kodi kuyankha kwa Media Matters ndi chiyani?



Media Matters adadzudzula Elon Musk ndikumutcha wovutitsa atawopseza mlandu. Amasungabe kuti zochita zawo ndi gawo la ntchito yawo yolimbana ndi zabodza zomwe zimasungidwa.

Q: Kodi kufufuza koyambitsidwa ndi Woyimira milandu wamkulu waku Texas a Ken Paxton ndi chiyani?



Attorney General waku Texas Ken Paxton watsegula kafukufuku wokhudza Media Matters kuti achite zachinyengo zokhudzana ndi zomwe adaneneza X. Akunena kuti Media Matters ndi "bungwe lotsutsa ufulu wolankhula."

Q: Kodi nkhaniyi ikuwonetsa chiyani?



Nkhondo yazamalamuloyi ikuwonetsa kufunikira kothana ndi nkhani zabodza pa intaneti ndipo imadzutsa mafunso okhudza udindo wamagulu olimbikitsa anthu kutsatira chowonadi ndi zomwe zingachitike chifukwa cha njira zawo.