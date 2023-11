Chigamulo Chaposachedwa cha Dota 2 Chimabweretsa Zosintha Zosintha Ndi Zosintha Zosangalatsa

Valve Software yatulutsa chigamba chomwe chikuyembekezeredwa kwambiri cha 7.42e cha Dota 2, kutsatira kutha kwa The International (TI) kumapeto kwa Okutobala. Ngakhale osewera ena angakhale akuyembekeza kusintha kwakukulu, zosinthazi zimayang'ana pa kusintha kwabwino ndi ma tweaks manambala. Komabe, imakhudzanso kulamulira kwa ngwazi za Mphamvu, monga Bristleback, Chaos Knight, ndi Spirit Breaker, mu metagame ya TI 2023.

Ngwazi zamphamvu, zoonongeka kwambiri zomwe zimayang'anira masewerawa kuyambira koyambira mpaka kumapeto alandila minyewa yomwe ikufunika pachigambachi. Bristleback, yemwe amadziwika ndi kapangidwe kake ka Aghanim's Scepter-into-Bloodstone, adachepetsa kuwonongeka kwake kwa Quill Spray. Kuphatikiza apo, luso lake la Aghanim's Shard, Hairball, tsopano lili ndi mawonekedwe afupiafupi komanso kuzizira kotalikirapo. Talente ya Bristleback's Level 20, yomwe idakulitsa Kuwonongeka kwa Quill Spray Stack, nayonso yafowoka.

Chaos Knight, yemwe anali wodziwika bwino pantchito yonyamula katundu, adawona zosintha pakukhazikika kwake komanso luso laulimi. Chilango chopanda moyo chotsutsana ndi zomwe zimachitika pa Chaos Strike chawonjezeka, komanso kukwera kwakukulu kwa mtengo wa mana wa Phantasm. Zosinthazi zimafuna kuchepetsa kulamulira kwake koyambirira kwamasewera ndikupangitsa kuti zikhale zovuta kuti azizunza otsutsa mumsewu.

Spirit Breaker, ngwazi ya TI 2023, adakumana ndi zovuta paukadaulo wake wa Charge of Darkness komanso kukweza kwa Ndodo ya Aghanim. The cooldown for Charge of Darkness yawonjezedwa, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kukhazikitsa ma ganks. Greater Bash, luso lake linanso losaina, lafooketsedwanso motsutsana ndi zokwawa, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zovuta kwambiri kwa Spirit Breaker kuchotsa mafunde.

Pamodzi ndi zosinthazi, chigamba cha 7.42e chimapereka ma buffs kwa ngwazi zingapo za Agility ndi Intelligence zomwe zidaphimbidwa ndi kulamulira kwa ngwazi zamphamvu. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, ndi Timbersaw onse alandila zowonjezera ku luso lawo ndi luso lawo, zomwe zimawapangitsa kukhala osankhidwa bwino mu metagame.

Kuphatikiza pa kusintha kwa ngwazi, chigambachi chimabweretsa zosintha kuzinthu zotchuka komanso zosakondedwa. Dzanja la Midas ndi Mtima wa Tarrasque, omwe amagulidwa nthawi zambiri pa TI, alandila ma nerfs kuti achepetse mphamvu zawo. Pakadali pano, zinthu zolimbana ndimasewera zomwe sizinagwiritsidwe ntchito koyambirira zasinthidwa, ndikuwonjezera kufunikira kwawo komanso kuthekera kwawo pamasewera.

Ndi kusintha kumeneku ndi zosintha, gulu la Dota 2 likhoza kuyembekezera kusintha kwa metagame, kutsegulira mwayi wa njira zatsopano ndi zosankha za ngwazi. Zosintha zomwe zidapangidwa mu chigamba cha 7.42e cholinga chake ndi kupanga masewera osinthika komanso osiyanasiyana mumpikisano womwe ukubwera wa ESL One Kuala Lumpur 2023, pomwe magulu 12 adzapikisana kuti alandire mphotho ya US $ 1 miliyoni.

FAQ

Q: Ndi zosintha ziti zomwe zidapangidwa kwa ngwazi zodziwika bwino za Strength?

A: Bristleback, Chaos Knight, ndi Spirit Breaker onse alandira ma nerfs kuti achepetse ulamuliro wawo mu metagame. Kuwonongeka kwa Bristleback's Quill Spray ndi mabonasi a talente achepetsedwa, moyo wa Chaos Knight wotsutsana ndi zokwawa walangidwa, ndipo kuwongolera kwa Spirit Breaker ndi kuthekera kwakukulu kwawona kuchulukirachulukira.

Q: Ndi ngwazi ziti za Agility ndi Intelligence zomwe zidamenyedwa?

A: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, ndi Timbersaw alandila ma buffs kuti apititse patsogolo luso lawo ndi luso lawo, zomwe zimawapangitsa kukhala opambana pamasewera.

Q: Kodi ndi zinthu ziti zomwe zasinthidwa kapena kusungidwa?

A: Inde, zinthu zodziwika bwino monga Hand of Midas ndi Heart of Tarrasque zasokonekera, pomwe zida zomenyera zosagwiritsidwa ntchito pang'ono ngati Nsalu Yamuyaya, Kupereka kwa Vladimir, ndi Pavise zakhala zikugwedezeka, ndikuwonjezera mphamvu zawo pamachesi.