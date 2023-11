New Game Studios Shine pa TIGA Awards 2023

By

Bungwe lazamalonda ku UK TIGA posachedwapa lidachita mwambo wawo wapachaka wopereka mphotho, kulemekeza zomwe zachitika bwino pamakampani amasewera. Mphotho za chaka chino zidawonetsa luso komanso luso la situdiyo zamasewera omwe akutuluka, ndikuwunikira zomwe amathandizira pamasewera omwe akusintha nthawi zonse.

Omwe adapambana pamwambowu anali a Dlala Studios, omwe adatenga mphotho yapamwamba ya Game of the Year chifukwa cha chilengedwe chawo chopatsa chidwi, Disney Illusion Island. Masewera osangalatsawa sanangopeza ulemu wapamwamba komanso adatenga mutu wa Best Social Game, okopa osewera ndi masewera ake ozama komanso nkhani zokopa chidwi.

Masewera a Ustwo adatuluka ngati wopambana winanso wodziwika, akudziwika m'magulu awiri. Ndi masewera awo opatsa chidwi, Desta: The Memories Between, Ustwo Games sanangopambana Mphotho Yosiyanasiyana komanso adalandiranso ulemu wa Creativity in Games. Desta: Memory Pakati pawo amafufuza magawo atsopano a nthano, kupatsa osewera masewera atsopano komanso ozama.

Sumo Digital, situdiyo yotchuka yomwe imadziwika ndi luso lapadera, idapeza mphotho ya Best Large Studio, umboni wakudzipereka kwawo komanso luso lawo. Kuphatikiza apo, adadzineneranso mwayi wokhala woyamba kulandira gawo latsopano la Best Talent Development Initiative. Kudzipereka kwa Sumo Digital pakukulitsa talente ndi kulimbikitsa kukula kwamakampani kwapeza kuzindikirika koyenera.

Mphotho za TIGA 2023 zidabweretsa magulu awiri atsopano kuti azikondwerera kuchita bwino m'malo osiyanasiyana. Masewera a Playground adapambana Mphotho Yodzipereka ku Ubwino Wantchito, kuwonetsa kudzipereka kwawo kulimbikitsa malo abwino ogwirira ntchito. Pakadali pano, Rocksteady Studios idalemekezedwa ndi Kudzipereka ku mphotho ya ESG chifukwa cha machitidwe awo okhazikika komanso odalirika.

Kuzindikirikaku kudapitilira ma studio mpaka anthu odziwika bwino omwe athandizira kwambiri pamakampani amasewera. Mtsogoleri wa HR wa Masewera a Playground, Geraldine Cross, adalandira Mphotho Yopambana Payekha, kuvomereza utsogoleri wake wapadera komanso zomwe wathandizira kuti kampaniyo ipambane. Mtsogoleri wamkulu wa Flix Interactive John Tearle anapatsidwa Mphotho Yautsogoleri Wopambana, pozindikira njira yake yamasomphenya yopititsa patsogolo masewera.

Mwambo wa TIGA Awards 2023 udachita bwino kwambiri, pomwe opitilira 350 adasonkhana ku Troxy London yotchuka. Opambana a chaka chino akuyimira talente yatsopano komanso luso lazopangapanga zamasewera, zomwe zikukankhira malire ndikukopa osewera padziko lonse lapansi.

FAQs

1. Kodi TIGA Awards ndi chiyani?

Mphotho ya TIGA ndi chochitika chapachaka chomwe chimazindikira kuchita bwino komanso luso lamasewera ku UK.

2. Ndi masewera ati omwe adapambana mphoto ya Game of the Year pa TIGA Awards 2023?

Disney Illusion Island, yopangidwa ndi Dlala Studios, idasankhidwa kukhala Game of the Year pa TIGA Awards 2023.

3. Ndi situdiyo iti yomwe idapambana mphotho ya Best Small Studio?

Mphotho ya Best Small Studios idapita ku Dlala Studios chifukwa chothandizira kwambiri pamasewera amasewera.

4. Ndani adapambana mphoto ya Creativity in Games?

Masewera a Ustwo adalemekezedwa ndi mphotho ya Creativity in Games chifukwa cha chilengedwe chawo chopatsa chidwi, Desta: The Memories Between.

5. Ndi situdiyo iti yomwe idapeza mphotho ya Best Talent Development Initiative?

Sumo Digital idakhala woyamba kulandira mphotho ya Best Talent Development Initiative pa TIGA Awards 2023, kuwonetsa kudzipereka kwawo pakukulitsa talente mumsika wamasewera.