Chifukwa Chake Ukadaulo Wama Secondhand Uyenera Kukhala Njira Yanu Yosankha Pogula Patchuthi

Nyengo yogulira tchuthi yafika pachimake, ndipo osaka malonda akuyang'ana mwachidwi malonda a Black Friday ndi Cyber ​​Monday, makamaka zamagetsi. Komabe, pali njira yogonjetsera unyinji ndikusangalalabe ndi kuchotsera kwakukulu - poganizira zaukadaulo wamakono.

Malinga ndi a Lucas Rockett Gutterman, mkulu wa US PIRG's Designed to Last Campaign, kusankha zipangizo zamagetsi zomwe zimagwiritsidwa ntchito sikumangokuthandizani kuti muchepetse mitengo ya Black Friday chaka chonse komanso kumathandizira kuti chilengedwe chisamawonongeke. Bungwe la US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund latulutsa lipoti lomwe likuwonetsa zinthu zofunika kuziganizira pogula zinthu zomwe zakonzedwanso.

Gutterman akufotokoza kuti nthawi zambiri pamakhala kusiyana kochepa pakati pa magetsi ogwiritsidwa ntchito ndi atsopano. “Bokosi lotseguka” kapena “ngati chatsopano” lingatanthauze kuti chinthucho chinasungidwanso chikabwezedwa chosatsegulidwa. Pogula mwanzeru ndikumvetsetsa momwe mawuwa amagwiritsidwira ntchito ndi ogulitsa, mutha kupeza zabwino kwambiri.

Zida zina, monga mafoni, mapiritsi, makompyuta, ndi laputopu, ndizoyenera kwambiri kugula zinthu zakale. Mwachitsanzo, chifukwa cha kampeni yopambana ya PIRG, Google Chromebooks, ma laputopu otsika mtengo omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'dziko lonselo, tsopano atha zaka khumi m'malo moti atha zaka zochepa chabe.

Kumbali ina, mungafunike kusamala pogula ma TV okonzedwanso ndi makina ounikira makompyuta. Zogulitsazi zimakhala zochulukira, zosalimba, komanso zovuta kuzikonza.

Mukasankha zinthu zokonzedwanso, yesetsani kupeza zinthu zamtengo wapatali zochokera kumtundu wokhazikika. Posankha zinthu zomwe zimamangidwa kuti zikhale zokhalitsa komanso zomwe zingakhale zodula kwambiri zikakhala zatsopano, mumatsimikizira kuti zidzapitiriza kukutumikirani bwino ngati mutagula kale.

Kuphatikiza pa kusangalala ndi kupulumutsa mtengo, kugula chatekinoloje yachiwiri ndi chisankho choyenera pazachilengedwe. Gutterman akufotokoza kuti zambiri zomwe zimakhudzidwa ndi chilengedwe zamagetsi zimachokera ku njira yawo yopangira. Zida, mphamvu, ndi zida zomwe zimafunikira popanga mafoni am'manja, mahedifoni, ma laputopu, ndi ma TV ndizambiri. Pogula zokonzedwanso, mutha kuchepetsa zochitika zachilengedwe za foni yamakono, mwachitsanzo, mpaka 91%.

Musanagule, ndikofunikira kuti mudziwe bwino ndondomeko yobwezera yoperekedwa ndi wogulitsa. Nthawi zambiri, mudzakhala ndi zenera la masiku 30 kuti mubwerere, ngakhale lingakhale lalifupi nthawi zina.

Kodi mwakonzeka kuyang'ana dziko laukadaulo wakale? Pitani patsamba la PIRG kuti mupeze maupangiri ndi chitsogozo chambiri pakugula kwanu patchuthi ndikupindulira chikwama chanu komanso dziko lapansi.

FAQ:

Q: N’chifukwa chiyani ndiyenera kuganizira kugula zipangizo zamakono?

Yankho: Kusankha zinthu zokonzedwanso kumakupatsani mwayi wosangalala ndi kuchotsera kwa chaka chonse komanso kumathandizira kuti chilengedwe chisasunthike, chifukwa chimachepetsa chilengedwe chonse chamagetsi.

Q: Ndi mitundu yanji yamagetsi yomwe ili yoyenera kugula zinthu zakale?

A: Mafoni, mapiritsi, ma desktops, ndi laputopu ndi njira zabwino kwambiri zogulira zinthu zakale. Ma Google Chromebook, makamaka, tsopano atha zaka 10, chifukwa cha kampeni yopambana ya PIRG.

Q: Kodi zinthu zonse zokonzedwanso ndi zofunika kuzigula?

A: Ngakhale kuti magetsi ambiri amatha kugulidwa kukonzedwanso, ndi bwino kupewa kugula ma TV okonzedwanso ndi zowunikira makompyuta chifukwa cha kukula kwake, kufooka, ndi zovuta zokonza.

Q: Ndingatsimikizire bwanji kuti ndikupeza chinthu chabwino chokonzedwanso?

Yankho: Yang'anani ma brand omwe amadziwika chifukwa chokhalitsa komanso moyo wautali. Kusankha zinthu zomwe zingakhale zodula kwambiri pamene zatsopano zimatsimikizira khalidwe lawo ngati kugula kwachindunji.

Q: Kodi phindu la chilengedwe pogula zamagetsi zokonzedwanso ndi chiyani?

Yankho: Kupanga kwamagetsi, kuphatikiza mafoni am'manja, mahedifoni, ma laputopu, ndi ma TV, kumawononga zinthu zambiri komanso mphamvu. Pogula zinthu zokonzedwanso, mutha kuchepetsa kuwononga chilengedwe ndi 91%.

Q: Ndiyenera kukumbukira chiyani pankhani yobwezera?

A: Dziwanitseni ndi ndondomeko yobwerera kwa wogulitsa, chifukwa ikhoza kusiyana. Nthawi zambiri, mudzakhala ndi zenera la masiku 30 kuti mubwerere, koma ogulitsa ena atha kupereka nthawi yayifupi.