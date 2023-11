Magwiridwe Atsopano Ndi Otsogola: Mizinda: Skylines II Kukulitsa Msewu Wachedwetsedwa Kuti Uwonjezeke

By

Mizinda: Skylines II, masewera okonda omanga mzinda opangidwa ndi Colossal Order, alengeza kuchedwa pakukulitsa misewu yake. Poyankha ndemanga za osewera pamasewera a PC komanso lingaliro loyimitsa kutulutsidwa kwa kontrakitala mpaka 2024, gulu lachitukuko laganiza zoyika patsogolo magwiridwe antchito komanso kukonza zolakwika musanatulutse zatsopano. Mtsogoleri wamkulu wa Mariina Hallikainen adapepesa chifukwa cha kuchedwa kwa positi yaposachedwa ya blog, ndikugogomezera kufunikira koonetsetsa kuti pali maziko olimba musanawonjezere zatsopano.

Zomwe zikupitilira ku Cities: Skylines II zabwezeredwa ndi kotala. Paketi ya katundu wa Beach Properties, yomwe idakonzedweratu ku Q4 2023, ifika pa Q1 2024. Kuphatikiza apo, mapaketi opanga Modern Architecture and Urban Promenades, omwe adakonzedweratu pa Q1 2024, adasinthidwanso ku Q2 2024. The Deluxe Relax and Soft Mawayilesi a Rock nawonso awona kuchedwa, ndi masiku otulutsidwa a Q1 ndi Q2 2024, motsatana. Komabe, kukulitsa kwa Bridges & Ports kumakhalabe panjira yotulutsidwa Q2 2024.

Kuyang'ana kwambiri pakuchita bwino ndi kukonza zolakwika kumachokera ku kudzipereka kuthana ndi zovuta zomwe osewera akukumana nazo. Mtsogoleri wamkulu wa Hallikainen adalongosola kuti gulu lachitukuko likupatula nthawi kuti lithetse mavuto ovuta kwambiri pambuyo pokonza mwamsanga. Gululi pakali pano likuyesetsa kukonza magwiridwe antchito a GPU kudzera muzosintha zatsatanetsatane ndipo pambuyo pake lipitilira kukhathamiritsa kwa CPU pakukonza chibwibwi. Akuwunika mwachangu malipoti a zolakwika kuchokera kwa osewera, ndi zovuta 100 zomwe zadziwika kale komanso malipoti ena 100 akufufuzidwanso.

Kupitilira kukhazikitsidwa kwamasewerawa, Colossal Order ndi wofalitsa Paradox Interactive adakweza zochepera komanso zomwe adalimbikitsa, kuvomereza kuti sanakwaniritse zomwe amafunikira. Ngakhale izi zinali choncho, adaganiza zopitiliza kutulutsa monga momwe adakonzera. Komabe, atatulutsidwa, mafani adakhumudwitsidwa ndi magwiridwewo, kutchula nsikidzi komanso kusowa kokwanira, ngakhale pamakina apamwamba kwambiri.

Ngakhale kubwezeredwa koyamba, Colossal Order yadzipereka kupititsa patsogolo kukhazikika kwamasewera. Akathana ndi zovuta zomwe zimachitika pa mtundu wa PC, asintha maganizo awo pa kutulutsidwa kwa console ndi zomwe zili mu DLC. Zikuwonekeratu kuti gulu lachitukuko latsimikiza mtima kupatsa osewera mwayi wopititsa patsogolo komanso wosangalatsa pamene akupitiriza kugwira ntchito mwakhama kuti akwaniritse Mizinda: Skylines II.

FAQs

Q: Chifukwa chiyani mapu akukulitsa kwa Mizinda: Skylines II akuchedwa?

Yankho: Gulu lachitukuko laganiza zoyika patsogolo magwiridwe antchito ndi kukonza zolakwika kutengera zomwe osewera anena pamasewera a PC komanso kuchedwetsa kutulutsidwa kwa console.

Q: Ndi zinthu ziti zomwe zili mu chiphaso chokulitsa zomwe zakhudzidwa ndi kuchedwa?

A: The Beach Properties asset pack, Modern Architecture ndi Urban Promenades opanga mapaketi, ndi mawayilesi a Deluxe Relax ndi Soft Rock onse awona kuchedwa kwamasiku awo omasulidwa.

Q: Ndi zinthu ziti zomwe gulu lachitukuko likuyang'ana kwambiri panthawiyi?

A: Gululi likuyang'ana kwambiri kuthana ndi zovuta zovuta ndikuwongolera magwiridwe antchito, kuyambira ndikusintha mawonekedwe a GPU ndikupitilira kukonza kwa CPU pakukonza chibwibwi.

Q: Kodi kuchedwa kukhudza kutulutsidwa kwa Bridges & Ports?

A: Ayi, kukulitsa kwa Bridges & Ports kumakhalabe pakukonzekera kutulutsidwa kwa Q2 2024.

Q: Kodi gululi lili ndi mapulani otani pambuyo pothana ndi zovuta zamasewera pa PC?

A: Mukasintha kukhazikika pa mtundu wa PC, gululi lisintha chidwi chawo pakutulutsa konsoni ndi zomwe zili mu DLC.