Benchtop Spectrometers Imatha Kusanthula Mafuta a Pyrolysis Moyenera, Ziwonetsero Zophunzirira za Aston University

Kafukufuku waposachedwa ndi ofufuza a ku Aston University awonetsa kuti ma benchtop spectrometers amatha kusanthula mafuta a pyrolysis bio-oil, ndikupereka njira yotsika mtengo kuposa ma spectrometer apamwamba. Mafuta a pyrolysis bio-mafuta amapangidwa poyika zinyalala za mafakitale kapena zaulimi kutentha kwambiri, ndipo zikuchulukirachulukira kuganiziridwa ngati zolowa m'malo mwamafuta. Komabe, kusanthula zosakaniza zovuta zomwe zili mu bio-mafuta awa yakhala ntchito yovuta komanso yodula.

Mapangidwe a pyrolysis bio-mafuta amatenga gawo lofunikira pakuzindikira kukhazikika kwawo komanso chithandizo chotsatira. Makamaka, kupezeka kwa mankhwala okhala ndi okosijeni, monga magulu a carbonyl, amatha kukhudza kwambiri kuwonongeka kwa mafuta ndi kukhazikika kwake. High-field nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometry yakhala njira yopititsira patsogolo kuzindikiritsa ndi kuchuluka kwa mitundu yamankhwala mu zitsanzo. Komabe, ma spectrometer okwera kwambiri a NMR ndi okwera mtengo, okhala ndi mitengo yoyambira pa £600,000 mpaka £10 miliyoni, ndipo amafuna ma cryogen ndi zosungunulira zodula.

Pofuna kuthana ndi izi, Dr. Robert Evans ndi gulu lake ku yunivesite ya Aston adafufuza momwe ma spectrometer a benchtop a NMR akuyendera pofufuza mafuta a pyrolysis. Ma spectrometer a benchtop, omwe amagwiritsa ntchito maginito okhazikika ndipo safuna kuziziritsa kwa cryogenic, ndiotsika mtengo kwambiri kugula ndi kukonza. Ngakhale achepetsa chidwi ndi kusamvana poyerekeza ndi ma spectrometer apamwamba, amagwiritsidwa ntchito pophunzitsa ma laboratories ndi kafukufuku.

Phunziroli, lomwe linachitidwa mogwirizana ndi yunivesite ya Tennessee, linayerekezera zotsatira zomwe zinapezedwa kuchokera ku benchtop spectrometers ndi zomwe zinapezedwa kuchokera ku ma spectrometer apamwamba ndi njira zina zowunikira. Ofufuzawo adawunika mafuta a pyrolysis opangidwa kuchokera ku zomera zosiyanasiyana ndipo adapeza kuti ma benchtop spectrometers amapitilira kusanthula kwa titration pakukhazikika kwa carbonyl. Adafananizanso magwiridwe antchito a high-field spectrometry pozindikira magulu a carbonyl, monga ma ketones, aldehydes, ndi quinones.

Dr. Evans anatsindika kuti ngakhale kuti pali malire odziwika a ma benchtop spectrometers, adatha kupeza deta ya NMR ya khalidwe lofanana ndi ma spectrometer apamwamba. Izi zimatsegula njira yowunikira kosavuta, yotsika mtengo, komanso yopezeka ya NMR yamafuta a pyrolysis kwa ogwiritsa ntchito ambiri.

Ponseponse, kafukufukuyu akuwonetsa kuthekera kwa ma benchtop spectrometer pakuwunika zosakaniza zovuta, zomwe zimapereka yankho lotsika mtengo komanso lothandiza powerenga ndikumvetsetsa mafuta amafuta a pyrolysis.

