Njira Yatsopano Yoyezera Kutalikira kwa Galaxy pogwiritsa ntchito Double-Period RR Lyr Stars

Akatswiri a zakuthambo apereka njira yatsopano yoyezera mtunda wa milalang'amba pogwiritsa ntchito nyenyezi za RR Lyr za nthawi ziwiri, zomwe zingawonjezere kuchuluka kwa milalang'amba yokhala ndi mtunda wolondola kupitilira nthawi 20. Njirayi imathetsa kufunika kowonera ma spectroscopic, ndikupangitsa kuti ikhale yogwira mtima komanso yopezeka.

Nyenyezi za RR Lyr ndizosintha zomwe zimapitilira kuwirikiza kawiri kuposa Dzuwa lathu ndipo zimawala nthawi 100 kwambiri. Nyenyezizi zitha kugwiritsidwa ntchito ngati makandulo oyezera mtunda chifukwa cha ubale womwe ulipo pakati pa nthawi yothamanga ndi kuwala. Pophunzira nyenyezi za RR Lyr za nthawi ziwiri, akatswiri a zakuthambo ochokera ku National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences apeza njira yokwaniritsira zolakwika za mtunda wa milalang'amba kufika pa 1-2%.

Pafupifupi 5% ya nyenyezi za RR Lyr zimathamanga ndi nthawi yoposa imodzi, ndipo nyenyezi za RR Lyr za nthawi ziwiri zimakhala zosiyana chifukwa nthawi ziwirizi zimagwirizanitsidwa ndi zinthu za nyenyezi monga misa ndi ma elemental kuchuluka. Posanthula nthawizi, akatswiri a zakuthambo amakhazikitsa ubale wanthawi ndi kuwala komwe sikudalira kuchuluka kwa zinthu, zomwe zimalola kuyeza kolondola kwa mtunda popanda kufunikira kwa kuwunika kwa spectroscopic.

Kugwiritsa ntchito nyenyezi zanthawi ziwiri za RR Lyr sikumangopereka mtunda wodalirika komanso chidziwitso chofunikira chokhudza kuchuluka kwa zinthu mu milalang'amba. Njira yatsopanoyi imatsegula mwayi wopeza miyeso yolondola kwambiri kuchokera ku photometry yokha, ndikuwonjezera kukula kwa zitsanzo za milalang'amba yokhala ndi mtunda wolondola.

M’tsogolomu, mothandizidwa ndi China Space Station Telescope ndi Vera C. Rubin Observatory, nyenyezi masauzande masauzande a nthawi ziwiri za RR Lyr zikuyembekezeka kupezeka m’milalang’amba yapafupi. Pogwiritsa ntchito njira yoyezera mtunda imeneyi, akatswiri a zakuthambo akuyembekeza kupanga mapu a 3D mwachidwi a Local Group ndikupeza Hubble yolondola kwambiri nthawi zonse.

Kafukufukuyu, wofalitsidwa m’magazini yotchedwa Nature Astronomy, amatithandiza kumvetsa bwino za mtunda wa milalang’amba ndipo watipatsa chida chofunika kwambiri chophunzirira chilengedwe chonse.

Tsamba:

"Kugwiritsa ntchito nyenyezi ziwiri za RR Lyrae ngati mtunda wolimba komanso zowonetsa zachitsulo" ndi Xiaodian Chen, Jianxing Zhang, Shu Wang, ndi Licai Deng, 19 June 2023, Nature Astronomy. DOI: 10.1038/s41550-023-02011-y