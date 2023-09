Apple's New iPhone Pro Models: Mitengo ndi Kukweza

By

Apple ikuyenera kuwulula mitundu yake yatsopano ya iPhone Pro pamwambo wotsegulira usikuuno, ndipo ngakhale pakhala zotayikira zambiri komanso malipoti akuwulula mafoni omwe akubwera, chinsinsi chimodzi chatsala: mtengo. Mphekesera zikusonyeza kuti padzakhala kukwera mitengo kwa zitsanzo zogulitsidwa ku US, koma bwanji za mitengo ku India?

Ku US, mndandanda wa iPhone 14 unayambira pa $799, pomwe mtundu woyambira wa ogula aku India udayikidwa pa Rs 79,900. Zikuyembekezeka kuti mitengo yamitundu yosakhala ya Pro ikhalabe yofanana ndi chaka chatha. Komabe, kwa iPhone 15 Plus, mtengo wa Rs 89,900 ukuyembekezeredwa.

Tsopano, tiyeni tikambirane za mitundu ya Pro. IPhone 15 Pro ikuyembekezeka kubwera ndi kukwera kwamitengo ya $ 100, mwina kuyambira $1099 ku US. Ku India, pakhoza kukhala kugunda kwa ma Rs 10,000 poyerekeza ndi chitsanzo cha chaka chatha. Ponena za iPhone 15 Pro Max, ikhoza kuwona kukwera kwamitengo kwakukulu, komwe kungathe kufika pa $ 1299 ku US, pomwe ogula aku India akuwona chiwonjezeko chodziwika bwino kuyambira chaka chatha.

Mitundu yokhazikika ya iPhone 15 iwona zosintha zina zazikulu. Chidziwitso chodziwika bwino chidzasinthidwa ndi Dynamic Island, kukulitsa zowonera ndi kuchepetsa ma bezels. Kamera yayikulu ikunenedwa kuti ikwezedwa kuchokera ku 12 MP kupita ku 48 MP, ndipo zidazi ziziyendetsedwa ndi A16 Bionic chipset. Kuphatikiza apo, mitundu yonse yopanda Pro ndi Pro ikuyembekezeka kutengera doko la USB Type-C, m'malo mwa chingwe cha Mphezi.

Mitundu ya Pro idzakhala ndi chimango cha titaniyamu, cholowa m'malo mwa chitsulo chosapanga dzimbiri, zomwe zimapangitsa kulemera kopepuka. IPhone 15 Pro Max iwonetsa mandala a periscope omwe amapereka 5x-6x Optical zoom. Mitundu yonse iwiri ya Pro isinthiranso ku madoko a USB Type-C.

Ndikofunika kuzindikira kuti kuyerekezera kukwera kwamitengo kumeneku kumachokera mphekesera, choncho kuyenera kuganiziridwa mokayikira.

