Chochitika cha Apple 2023: Zonse Zomwe Muyenera Kudziwa

Apple Event 2023 yomwe ikuyembekezeredwa kwambiri, yotchedwa "Wanderlust," ichitika pa Seputembara 12, 2023, nthawi ya 10:00 AM PT. Chochitikachi chiwonetsa zinthu zingapo zatsopano, kuphatikiza iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, ndi zina. Anthu ambiri akuyembekezera mwachidwi kutulutsidwa kwa zida zatsopanozi, makamaka iPhone 15 Ultra, yomwe mphekesera zimati ikuwoneka.

Apple Event 2023 ipezeka kuti ikuwonetsedwa pa Apple TV ndi Apple.com, kulola owonera kuti azikhala osinthika pazolengeza zaposachedwa. Nthawi za chochitikacho zimasiyana malinga ndi dziko. Zogulitsa zikangokhazikitsidwa, kusungitsatu kudzakhalapo, ndipo kutumizidwa kungayembekezeredwe pakangopita masiku ochepa.

Mndandanda wazinthu za Apple Event 2023 umaphatikizapo iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra kapena Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, ndi zina. Zipangizozi zimapereka zinthu zosiyanasiyana ndi zosintha zomwe zimatsimikizira kuti zisangalatse okonda ukadaulo.

Nthawi zanzeru zakudziko za Apple Event 2023 ndi motere: USA (10:00 AM PT), Europe (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Canada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russia (10:00 AM PT), ndi China (10:00 AM PT).

Kukhazikitsidwa kwa iPhone 15 pa Apple Event 2023 kukuyembekezeka kukhala kowunikira. IPhone 15 ibwera m'mitundu yosiyanasiyana, monga iPhone 15 Pro ndi Pro Max, yopereka zokonda zosiyanasiyana za ogwiritsa ntchito. Mtengo wotsegulira wa iPhone 15 akuti uli pafupi ndi Rs 80,000, ndikupangitsa kuti ikhale chipangizo chokwera kwambiri.

Kuonjezera apo, Apple Event idzayambitsa Apple Watch Series 9, yomwe ili ndi makina atsopano ogwiritsira ntchito otchedwa WatchOS 10. Ogwiritsa ntchito angathe kuyembekezera zinthu zatsopano ndi kusintha kwatsopano kumeneku kwa Apple Watch.

Kuti muwone Apple Event 2023 live, owonera amatha kupita ku apple.com kapena kupeza chochitikacho kudzera pa Apple TV kapena YouTube app. Mapulatifomuwa amapereka mwayi wochitira umboni chochitikacho pamene chikuchitika, ndikudziwonetsera nokha pazinthu zamakono ndi zolengeza.

Pomaliza, Apple Chochitika 2023 chikuyembekezeka kwambiri, ndikulonjeza zida zatsopano ndi mawonekedwe. Okonda ukadaulo padziko lonse lapansi akuyembekezera mwachidwi mwambowu, ndikupangitsa kuti ikhale yofunika kuwonera mafani a Apple komanso ogula.

