Apple Arcade: Chitsogozo Chokwanira cha Masewera Opezeka ndi Zotulutsa Zaposachedwa

Apple Arcade, ntchito yolembetsa yochokera ku Apple, yakula mwachangu laibulale yake yamasewera kuyambira pomwe idakhazikitsidwa. Ndi mitu pafupifupi 100 koyambirira komanso masewera opitilira 200 omwe akupezeka, Apple Arcade imapereka mitundu yosiyanasiyana yamasewera a iPhone, iPad, iPod touch, Mac, ndi Apple TV.

Kuti mufufuze ndi kutsitsa masewera aposachedwa, ogwiritsa ntchito amatha kupita ku Arcade tabu mu App Store, yendani pansi, ndikusankha "Onani Masewera Onse." Zotulutsa zatsopano nthawi zambiri zandandalikidwa pamwamba pa tsamba.

Kutulutsidwa kwaposachedwa pa Apple Arcade ndi My Talking Angela 2+, masewera otchuka a ziweto kuchokera kwa omwe amapanga chilolezo cha My Talking Tom. Mumasewerawa, osewera amathandizira Angela, mphaka wowoneka bwino, kukhala wotanganidwa m'nyumba yake yamzinda waukulu ndi zochitika monga kuvina, kuphika ndi masewera a karati.

Kuwonjezera kwina kwaposachedwa ndi Samba de Amigo: Party-To-Go, masewera a rhythm omwe adayambitsa poyamba m'mabwalo a masewera mu 1999. Osewera amatha kugwedeza ndi maracas awo ndi groove ku 40 hit nyimbo zamitundu yosiyanasiyana, kuphatikizapo nyimbo zochokera kwa ojambula monga Lady Gaga ndi PSY.

malire. ndi masewera ofananira opangidwa ndi manja omwe ali ndi mayendedwe ochepa omwe amatsutsa osewera kuti aganize mwanzeru ndikupanga machesi anzeru. Kwerani pama board otsogolera, tsegulani matailosi apadera ndi ma-ups, ndikuwona mitu yosiyanasiyana mu Classic Mode kapena tayikani munyimbo ndi Tempo Mode.

Kingdoms: Merge & Build imapereka kuphatikiza kwapadera kwa sewero la merge-2 ndi makina omanga ufumu. Osewera ayenera kuthandiza Prince Edward ndi abwenzi ake kubwezeretsa ufumu womwe wawonongedwa ndi mphamvu yamatsenga yodabwitsa. Yambirani ulendo wamatsenga wodzaza ndi mafunso ndikuwulula chinsinsi chakugwa kwa ufumuwo.

Izi ndi zitsanzo zochepa chabe zamasewera omwe amapezeka pa Apple Arcade. Maina ena akuphatikizapo Neograms +, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley +, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD +, Slay the Spire +, Millionaire Trivia: TV Game +, Retro Bowl +, Jet Dragon, ndi Bold Moves +.

Ndizofunikira kudziwa kuti Apple Arcade imagwirizana ndi PS5 ndi Xbox owongolera opanda zingwe, kulola osewera kusangalala ndi masewerawa ndi wowongolera omwe amakonda.

Apple Arcade ikupitilizabe kuwonjezera masewera atsopano pafupipafupi, zosintha ndi zotulutsidwa zomwe zakonzekera miyezi ikubwerayi. Seputembara yekha akuyembekezeka kuwona zosintha zamasewera 40+ ndi kutulutsidwa kwatsopano katatu.

Sangalalani ndi masewera osiyanasiyana omwe amapezeka pa Apple Arcade ndikulowa m'dziko losangalatsa lamasewera pazida za Apple.

