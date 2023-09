Zoom Imakulitsa Nkhawa ndi Owongolera Pamakhalidwe Otsutsana ndi Microsoft a Anticometitive

By

Zoom Video Communications Inc. akuti idakumana ndi oyang'anira aku US, European Union, ndi madera ena kuti afotokozere nkhawa za machitidwe a Microsoft Corp. Wopanga mapulogalamu olankhulana adachitapo kanthu ndi US Federal Trade Commission (FTC), komanso olimbikitsa mpikisano kuchokera ku EU, UK, ndi Germany mchaka chatha.

Chodetsa nkhawa chachikulu cha Zoom chimakhudza zomwe Microsoft amakonda pa pulogalamu yake yochitira mavidiyo a Teams kudzera pakuphatikiza mitengo ndi kapangidwe kazinthu. Microsoft yayang'anizana ndi kuwunikiridwa kuchokera ku bungwe loyang'anira mpikisano la EU, lomwe likufufuza ngati kumanga Magulu kuzinthu zamabizinesi kumaphwanya malamulo oletsa kukhulupilika. Kufufuzaku kudayambitsidwa ndi madandaulo ochokera ku nsanja yotumizira mauthenga ya Salesforce Inc.

Ofesi ya Federal Cartel yaku Germany yatsegulanso kafukufuku wa Microsoft, makamaka kuyang'ana mtolo wa OneDrive ndi Teams ndi mapulogalamu ena opangira kampani. Kuphatikiza apo, akuluakulu aku US ndi UK ayambitsa zofunsira ntchito zamtambo, pomwe Microsoft's Azure ndiyosewerera kwambiri.

Ngakhale Zoom idapewa kale kuthana ndi vutoli, CEO Eric Yuan posachedwapa adanena kuti FTC iyenera kuwunika momwe Microsoft imagwirira ntchito ndikuwonetsetsa chilungamo. Komabe, Zoom ndi Microsoft anakana kuyankhapo zambiri pankhaniyi.

Kugwirizana kwa Zoom ndi owongolera kumabwera panthawi yovuta kwa kampaniyo, chifukwa ikufuna kupititsa patsogolo kukula kwa malonda kutsatira kukula kwachangu komwe kudakumana ndi mliri. Kuti asinthe zomwe amapereka, Zoom yakulitsa ntchito zake zamabizinesi, kuphatikiza mafoni apaintaneti, malo olumikizirana, ndandanda, ndi othandizira azanzeru.

Pomaliza, Zoom yachitapo kanthu kuti afotokozere nkhawa za machitidwe omwe Microsoft amati ndi odana ndi mpikisano ndi mabungwe olamulira. Zotsatira za zokambiranazi komanso kufufuzidwa komwe kukuchitika ndi akuluakulu a boma kudzatsimikizira momwe msika wa mavidiyo ndi misonkhano ikuyendera.

Sources:

- Bloomberg News (palibe ulalo woperekedwa)