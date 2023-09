Zoom Imakulitsa Madandaulo Osagwirizana ndi Makhalidwe a Microsoft

By

Zoom Video Communications Inc. yafotokoza nkhawa zake pamisonkhano ya Microsoft Corp. yoti sapikisana ndi olamulira ochokera ku US, European Union, ndi madera ena. Malinga ndi munthu wodziwa bwino nkhaniyi, Zoom yakhala ndi zokambirana ndi US Federal Trade Commission komanso olimbikitsa mpikisano kuchokera ku EU, UK, ndi Germany chaka chatha.

Chimodzi mwazodetsa nkhawa zomwe Zoom yatulutsa ndikuti Microsoft imayika patsogolo mapulogalamu ake a Teams videoconferencing kudzera pakuphatikiza mitengo ndi kapangidwe kazinthu. Kampaniyo ikunena kuti izi zimapatsa Microsoft mwayi wopanda chilungamo pamsika. Microsoft yakhala ikuyang'aniridwa ndi oyang'anira mpikisano a EU, omwe akufufuza ngati kumangirira Ma Teams ndi Microsoft 365 ndi Office 365 kumaphwanya malamulo osakhulupirira.

Poyankha madandaulo a Slack zaka zitatu zapitazo, Microsoft posachedwapa idalengeza kuti ichotsa Magulu ku Europe kuyambira Okutobala 1. Ofesi ya Federal Cartel yaku Germany idayambitsanso kafukufuku ku Microsoft mu Marichi kuti ifufuze machitidwe ake ophatikizira ndi machitidwe omwe atha kupikisana nawo.

Akuluakulu ku US ndi UK ayambitsanso kufunsa pa ntchito zamtambo, dera lomwe Microsoft's Azure imasewera kwambiri. Kafukufukuyu akufuna kudziwa ngati machitidwe ena a Microsoft, Amazon.com Inc., ndi Alphabet Inc. amaletsa ukadaulo wamakampani.

Ngakhale Teams ndiye mpikisano woyamba wa Zoom, kampaniyo idakana kukambirana pagulu mpaka posachedwa. Pamsonkhano wa Goldman Sachs Communacopia and Technology, CEO wa Zoom Eric Yuan adapempha FTC kuti iwunike machitidwe a Microsoft ndikugogomezera kufunikira kwachilungamo pampikisano.

Pamene Zoom ikupitiliza kukulitsa ntchito zake zamabizinesi kupitilira pa videoconferencing, ikufuna kuthana ndi zovuta za antitrust ndikuwonetsetsa kuti pali mpikisano wabwino pamsika.

