Kutsegula Kuthekera Kwathunthu kwa Zero Trust: Paradigm Shift mu Chitetezo cha Gulu

Zero trust yatulukira ngati gawo lofunikira pakusintha kwa digito kwa mabungwe, kupitilira kukhala mawu omveka. Kafukufuku wochokera ku Zscaler akuwulula kuti atsogoleri ambiri a IT akhazikitsa kale kapena akukonzekera kukhazikitsa njira yachitetezo cha zero. Komabe, ndi ochepa okha mwa atsogoleriwa omwe ali ndi chidaliro chogwiritsa ntchito mokwanira kuthekera kwa zero trust.

Zero trust ikuyimira kusiya machitidwe achitetezo azikhalidwe monga ma network achinsinsi (ma VPN) ndi zozimitsa moto, zomwe zimaganiza kuti zida zomwe zili mkati mwa bungwe ndizodalirika. Lingaliroli limakhazikika pamalingaliro oti palibe wogwiritsa ntchito yemwe angadaliridwe, zomwe zimafunikira kutsimikizika kwa wogwiritsa ntchito aliyense ndi chipangizo kuti azitha kupeza maukonde.

Kukhazikitsa zero trust kumapereka maubwino ambiri, kuphatikiza kuwonekera kwabungwe ndi chitetezo. Zimathandizira magulu a IT kuti aziwongolera zochitika zapaintaneti pomwe akukhala ndi machitidwe osakanizidwa ndi anthu ogwira ntchito. Mwa kuvomereza zero trust, mabungwe amapeza mwayi wopikisana polemba ganyu popereka njira zosinthika zogwirira ntchito ndikuwonetsetsa chitetezo ndi chitetezo.

Kuwonekera pabizinesi yonse ndi gawo lofunikira pakukhazikitsa zero trust. Mawonekedwe awa amalola mabungwe kupanga zisankho zodziwikiratu zokhuza kugwira ntchito ndi ogwira ntchito kutengera komwe ali ndikupeza chidziwitso chofunikira pakulekerera zoopsa. Mwachitsanzo, ogwira ntchito akutali amatha kugwira ntchito zawo mosatekeseka, pomwe chidziwitso chomwe angapeze chifukwa cha momwe amagwirira ntchito atha kupititsa patsogolo ntchito zamaofesi, machitidwe ogwirira ntchito, komanso mphamvu zamagetsi.

Mwayi woperekedwa ndi zero kukhulupirirana umapitilira kusintha kwaukadaulo. Pogwiritsa ntchito zidziwitso zazikuluzikulu zomwe zimaperekedwa ndi zero trust, mabungwe amatha kuganiziranso momwe amachitira bizinesi yawo ndikupanga zisankho zaukadaulo pazantchito, kugawa antchito, ndi zokolola. Zimathandizira mabizinesi kuwunikiranso ntchito zawo ndikupeza njira zatsopano zolumikizirana ndi makasitomala.

Kuyang'ana m'tsogolo, kuwonekera kwa zida zopangira za AI kumakhala ndi chiyembekezo cha zero trust space. Zida izi zimatha kusanthula kuchuluka kwa data yomwe imadutsa mumtambo wachitetezo ndikupeza zidziwitso zofunikira. Pogwiritsa ntchito generative AI, mabungwe amatha kupititsa patsogolo phindu la zero kukhulupirirana ndikutenga chitetezo chawo komanso magwiridwe antchito awo apamwamba.

