Microsoft kuchititsa Xbox Digital Broadcast pa Tokyo Game Show 2023

Microsoft yalengeza kuti izikhala ndi Xbox Digital Broadcast pa Tokyo Game Show 2023 yomwe ikubwera. Kuwulutsa kudzachitika pa September 21 nthawi ya 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Pakuwulutsa, Microsoft ipereka zosintha zamasewera kuchokera ku Xbox Game Studios ndi Bethesda Softworks. Kuphatikiza apo, awonetsa masewera osiyanasiyana opangidwa ndi opanga omwe amakhala ku Japan ndi Asia. Mwambowu uphatikizanso zolengeza zamasewera atsopano omwe abwera ku Xbox Game Pass.

Xbox Digital Broadcast ipezeka kudzera pamapulatifomu osiyanasiyana. Owonera amatha kuwonera kanema pa kanema wa YouTube wa Tokyo Game Show, komanso kusankha njira za Xbox. Kuwulutsa kudzapezeka m'zilankhulo zingapo, kuphatikiza Chingerezi, Chijapani, Chikorea, Chitchaina Chosavuta, Chitchaina Chachikhalidwe, Chimaleyi, Chi Thai, Chivietinamu, Chiindoneziya, Chifulenchi, Chijeremani, ndi Chisipanishi cha Castilian.

Chochitikachi chikupereka mwayi wosangalatsa kwa osewera ndi mafani a Xbox kuti alandire zosintha ndi zolengeza zamasewera omwe akubwera. Ikuwonetsanso kudzipereka kwa Microsoft kumisika yamasewera aku Japan ndi Asia, kuwonetsa talente ndi luso la derali.

Chiwonetsero cha Masewera a Tokyo ndi chiwonetsero chamasewera apachaka chomwe chimachitika ku Japan, chomwe chikuwonetsa zomwe zachitika posachedwa pamakampani amasewera. Imagwira ntchito ngati nsanja ya opanga masewera, makampani a hardware, ndi okonda masewera kuti abwere pamodzi ndikukondwerera dziko lamasewera.

