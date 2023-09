World of Warcraft Iwulula Oyang'anira Maloto Patch

By

World of Warcraft yalengeza chigamba chake chomwe chikuyembekezeka kwambiri, Guardian of the Dream, chomwe chidzabweretsa zosangalatsa zatsopano kwa osewera. Chigawo chachikuluchi chikhala ndi malo atsopano, kuwukira kovutirapo, ndi dziwe latsopano la Mythic + Dungeons.

Chodziwika bwino cha Guardian of the Dream ndi gawo latsopano, lomwe limatengera osewera kulowa mumalo achinsinsi omwe amadziwika kuti Emerald Dream. Kukula kwauzimu uku kwakhala gawo la nthano za Warcraft, ndipo osewera adzakumana ndi ankhondo ankhanza a Primalist motsogozedwa ndi Fyrakk wowopsa, mawonekedwe amoto. Kulowa m'dera lomwe simunawonepo kudzayesa luso ndi kulimba mtima kwa okonda masewerawa.

Chigambachi chimayambitsanso kuukira kwa Amirdrassil, kukumana kosangalatsa ndi a Druids of the Flame. Kuukira kumeneku kumapereka chidziwitso chapadera popeza osewera adzakhala ndi mwayi wokwera ma dragons akamathamangitsa ma druids akuwuluka omwe akuwononga mu Emerald Dream. Komabe, opanga amasamala za zimango ndipo akukonzekera kuyesa kwambiri zomwe akumana nazo asanazitulutse kumasewera amoyo.

Kuphatikiza apo, chigambacho chimaphatikizapo dziwe la Mythic + Dungeon losinthidwa la Season 3. Osewera amatha kuyembekezera ndende za Emerald Dream-themed kuchokera kukukula kwam'mbuyo, monga Darkheart Thicket ndi The Everbloom. Kuphatikiza apo, Dawn of the Infinites megadungeon yagawidwa m'mapiko awiri, ndikupereka zovuta kwa osewera.

Kwa osewera wamba, padzakhala zambiri zakunja zomwe mungasangalale nazo. Chigambachi chimayambitsa kuzungulira kwa zochitika zitatu zapagulu: Superbloom, motsogozedwa ndi mamapu olemetsa a Overwatch, chochitika chaulimi pomwe osewera amatha kutolera ndalama ndi mphotho, ndi Emerald Bounty, pomwe osewera amabzala mbewu ndikuziwona zikukula kukhala mitengo, kupereka mphotho zapadera.

Osewera amatha kuyesa chigamba chatsopano pa PTR (malo oyesa anthu) kumapeto kwa sabata ino. Ndi zatsopano zake zosangalatsa, a Guardian of the Dream alonjeza kupatsa osewera a World of Warcraft osangalatsa komanso ozama mu Emerald Dream.

