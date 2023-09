Madzulo ku Rossi's: Kulawa kwa Italy ku Seasons Restaurant

By

Malo odyera apamwamba a Seasons ku hotelo ya InterContinental ku Ballsbridge, Dublin 4 akupereka chakudya chapadera cha ku Italy mwezi uno. Wophika wamkulu Alberto Rossi, wochokera ku Italy, amabweretsa ukadaulo wake komanso kukonda zakudya zaku Italy pazakudya. Mamembala a The Irish Times Food & Drink Club ali ndi mwayi wapadera wopita ku mwambo wotchedwa "An Evening at Rossi's" pa Seputembara 21 nthawi ya 6:30pm.

Mwambowu ukhala ndi mndandanda wazolawa wamaphunziro asanu wolimbikitsidwa ndi mbale zaku Italy. Alendo adzasangalala ndi kusankha kwa antipasti komwe kumaperekedwa ngati banja, kutsatiridwa ndi primi, main course, ndi mchere, zomwe mungasankhe pamaphunziro aliwonse. Kuphatikiza pa chakudya chokoma, chakumwa cholandirika, mphesa zavinyo, komanso malo ogulitsira zakudya zopatsa thanzi zidzaperekedwa. Chef Rossi mwiniwake adzapereka mbale iliyonse, kukambirana mbiri yake ndi nkhani zake.

Chochitikacho chidzakhala chodziwika bwino, choncho matikiti ndi ochepa. Amene ali ndi chidwi akhoza kusunga malo awo podina ulalo womwe waperekedwa. Izi zikulonjeza kukhala madzulo osaiwalika a zakudya zenizeni zaku Italy, zopangidwa mwapadera kwambiri ndi kukhudza kwa Chef Rossi.

Kupambana Mphotho Za Mamembala a Gulu Lazakudya & Zakumwa

Olembetsa ku The Irish Times Food & Drink Club ali ndi mwayi wopambana mphoto ziwiri zochititsa chidwi mwezi uno ku Co Wicklow. Mphotho yoyamba imaphatikizapo zokometsera za 10 kwa awiri pa malo odyera a Strawberry Tree ku BrookLodge & Macreddin Village ku Aughrim, ndikutsatiridwa ndi kugona usiku wonse. Mphotho yachiwiri imapereka kugona kwa usiku kwa awiri ku The Sally Gap Bar & Brasserie ku Powerscourt Hotel Resort & Spa ya nyenyezi zisanu, yodzaza ndi chakudya chamadzulo chamagulu atatu ndi kadzutsa. Anthu achidwi atha kulowa nawo mpikisano podina maulalo omwe aperekedwa.

Tikuyamikira Edel Troy, wopambana pakukhala usiku wonse kwa awiri ku The Eccles Hotel & Spa ku Glengarriff, Co Cork, ndi kwa Gerry Murphy, wopambana chakudya chamadzulo anayi pa malo odyera a Neighborhood ku Naas, Co Kildare. Opambana mwamwayiwa mosakayikira adzasangalala ndi zakudya zapadera komanso zosangalatsa m'malo otchukawa.

Nkhani Zazakudya ndi Zakumwa Zambiri

M'magazini ya Irish Times Magazine kumapeto kwa sabata ino, wophika komanso wodyeramo chakudya Sunil Ghai amagawana maphikidwe kuchokera m'buku lake latsopano lophika, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Magaziniyi ilinso ndi nkhani ya Corinna Hardgrave, yemwe amakhulupirira kuti wapeza mpikisano watsopano wa Michelin mumzinda wa Kilkenny. John Wilson amapita kukafuna kupeza vinyo wa Bordeaux pa bajeti. Kuonjezera apo, Grainne O'Keefe ndi Lilly Higgins amapereka maphikidwe a mbale zokometsera za autumn m'magazini.

Kuti mumve nkhani zaposachedwa kwambiri zazakudya ndi zakumwa, mawonekedwe ake, ndi maphikidwe okoma, kumbukirani kupita ku Irishtimes.com/food. Ngati mukufuna kugawana nawo zosangalatsa za The Irish Times Food & Drink Club ndi okondedwa anu, atha kujowina potsatira ulalo womwe waperekedwa. Khalani olumikizidwa nafe pa Facebook ndi Instagram kuti mumve zambiri komanso kujambula chakudya chothirira pakamwa.

