Umboni Wotengera Umboni ndi Chisinthiko cha Can't Wait to Learn Program

Can't Wait to Learn, Pulogalamu yophunzitsa digito ya War Child ya ana omwe akhudzidwa ndi mikangano, nthawi zonse imatsogozedwa ndi umboni wa sayansi. Komabe, kuti ziwoneke ngati "zozikidwa pa umboni," kulowererapo kuyenera kukwaniritsa zofunikira zina. Kupyolera mu kafukufuku wamkulu ku Uganda, Can't Wait to Learn tsopano yakwaniritsa izi, zomwe zikuwonetsa kusintha kosangalatsa kwa pulogalamuyi.

Mchitidwe wozikidwa paumboni ndi lingaliro lakuti machitidwe a ntchito, monga unamwino, maphunziro, kapena chithandizo chamaganizo kwa ana, ziyenera kutengera umboni wa sayansi. Zimaphatikizapo kugwiritsa ntchito njira zofufuzira mozama kuti zitsimikizire zotsatira za kulowererapo, m'malo modalira miyambo, intuition, kapena zochitika zaumwini. Mabungwe othandizira ayenera kukhala okonzeka kudziimba mlandu kuti awonetsetse kuti sakuvulaza kuposa zabwino.

Njira yozikidwa paumboni imayamba ndi njira zomwe zimachitikira kafukufuku wasayansi, monga kuwunika zotheka kapena kuyesa koyendetsedwa. Zomwe zapezeka m'maphunzirowa zimagwiritsidwa ntchito kuti zisinthe ndikuwongolera njira ngati zili zosagwirizana kapena zosakwanira. Ngati zomwe zapezazo zili zabwino, kulowererako kumapita ku gawo lotsatira la kuwunika.

Can't Wait to Learn adayesedwa mwachisawawa ku Uganda m'miyezi 18 yapitayi. Kafukufukuyu adakhudza ana 1507 ochokera m’sukulu 30 za m’boma la Isingiro. Theka la masukuluwa adalowa m'malo mwa maphunziro a Chingelezi ndi masamu wanthawi zonse ndi Can't Wait to Learn kuti afananize bwino momwe amachitira. Zotsatira za kafukufukuyu, zomwe zidzafalitsidwe posachedwa m'magazini yasayansi, zikuwonetsa kuti Can't Wait to Learn sikuti imachita bwino kuposa maphunziro wamba komanso imapambana mapulogalamu ambiri a EdTech omwe amagwiritsidwa ntchito m'malo ofanana.

Mlanduwu ku Uganda ukukhazikika Can't Wait to Learn ngati pulogalamu yozikidwa pa umboni. Ndi gawo la kafukufuku 10 wopangidwa ndi War Child m'maiko ngati Chad, Jordan, Lebanon, ndi Sudan kuyambira pomwe pulogalamuyi idakhazikitsidwa. Ku Sudan, kafukufuku wina anasonyeza kuti ana amakhoza bwino kuwirikiza kaŵiri pa masamu ndi kuŵirikiza katatu poŵerenga poyerekezera ndi pulogalamu ya boma yophunzirira ana amene sali pasukulu.

Chochitika chachikulu ichi ku Uganda ndi chiyambi cha ulendo wokulitsa wa Can't Wait to Learn. Mogwirizana ndi njira yoyendetsera malo, kukhazikitsidwa kwa pulogalamuyi kwaperekedwa kwa ma municipalities. Pogawana zomwe zimagwira ntchito ndi zomwe sizichitika kudzera mu kafukufuku, Can't Wait to Learn ikufuna kulimbikitsa kupita patsogolo kwabwino pakupereka maphunziro aulere, ofanana, ndi abwino kwa ana onse omwe akhudzidwa ndi mikangano.

Can't Wait to Learn idakhazikitsidwa ku Sudan mu 2012 ndipo idayesedwa ndikukhazikitsidwa m'maiko osiyanasiyana. Zafika pafupifupi ana 100,000 mpaka pano, ndi chiyembekezo chodalirika cha kukula kwamtsogolo.

Sources:

- Can't Wait to Learn - Maphunziro a digito a War Child kwa ana omwe akhudzidwa ndi mikangano

- Mark Jordans, Pulofesa wa Child and Adolescent Global Mental Health ndi War Child Director of Research & Development

- Jasmine Turner, wotsogolera kafukufuku wa Can't Wait to Learn