Vivante Health's GIThrive Yodziwika ndi AI Technology ndi Employer Subsidized Wellness

By

Vivante Health yasankhidwa kukhala quarterfinalist m'magulu awiri pa Digital Health Hub Foundation's 2023 Digital Health Awards. Kampani ya GIThrive virtual platform imagwiritsa ntchito luntha lokuchita kupanga (AI) ndipo imadziwika chifukwa cha Kugwiritsa Ntchito Bwino Kwambiri kwa AI mu Health Tech ndi magulu a Employer Subsidized Wellness.

GIThrive ndi njira ya digito yomwe imapereka chithandizo kwa anthu omwe ali ndi vuto la kugaya chakudya. Pulatifomuyi imaphatikiza ukadaulo woyendetsedwa ndi AI, chithandizo chanthawi zonse kuchokera kwa akatswiri azakudya olembetsedwa ndi makochi azaumoyo, komanso mwayi wopeza netiweki ya internists ndi gastroenterologists kuti adziwe komanso kulandira chithandizo. Zotsatira zake ndi zochititsa chidwi, ndipo oposa 90% a ogwiritsa ntchito akuwonetsa kuti ali ndi matenda am'mimba komanso moyo wabwino. Kuphatikiza apo, mabungwe omwe amapereka GIThive ngati wogwira ntchito amapindula ndi 15% kapena kupitilira apo pazovuta zachipatala zokhudzana ndi kugaya chakudya.

M'gulu la Best Use of AI mu Health Tech, Vivante Health's GIThrive imadziwika bwino ndi mapulani ake osamalira omwe amadalira AI ndi kuphunzira pamakina. Zolinga izi zapangidwa kuti zichepetse zizindikiro za m'mimba komanso kuchepetsa ndalama zothandizira zaumoyo. Malingaliro angaphatikizepo kusintha kwa kadyedwe ndi moyo, zophunzitsira zapaintaneti, chithandizo chamalingaliro-khalidwe, kukambirana ndi aphunzitsi azaumoyo, ndikuchitapo kanthu pazachipatala monga kuyezetsa labu ndi kuyitanidwa ndi telefoni.

Kuphatikizidwa m'gulu la Best Employer Subsidized Wellness ndi chiwonetsero cha mgwirizano wa Vivante ndi owalemba ntchito kuti aphatikize thanzi la m'mimba muzopindula zawo. Pokhazikitsa GIThrive, mabungwe awona kutsika kwamitengo yachipatala yokhudzana ndi kugaya chakudya. Ogwira ntchito awonetsa kutsata kwabwino kwamankhwala ndikusintha kakhalidwe, zomwe zidapangitsa kuti mayendedwe ocheperako azipinda zadzidzidzi komanso ogonekedwa m'chipatala. M'malo mwake, zovuta zam'mimba ndi zina mwazinthu zisanu zomwe zimawononga ndalama zambiri pamakampani ambiri.

Mtsogoleri wamkulu wa Vivante Health, a Bill Snyder, akuwunikira kufunikira kwa mapulani amunthu payekha komanso thandizo lomwe limaperekedwa ndi nsanja ya GIThrive. Ndi GIThrive, anthu ali ndi mwayi wopeza chuma chambiri cham'mimba pamalo amodzi, zomwe zimaloleza chisamaliro chanthawi yomweyo komanso kupitiliza kwa chithandizo. Snyder akuthokoza chifukwa chozindikirika m'magulu onsewa, kutsindika zabwino zomwe Vivante Health ikupanga kwa mamembala ake komanso zotsatira zotsimikizika zomwe akupeza.

Omaliza a Digital Health Awards adzalengezedwa pa Seputembara 22, opambana adzawululidwa ku Grand Final ku HLTH 2023 ku Las Vegas pa Okutobala 9.

About Vivante Health: Vivante Health ndi kampani yazaumoyo ya digito yodzipereka kuti isinthe kasamalidwe ka matenda osatha, kuyambira m'matumbo. Chisamaliro chawo cha GI chimaphatikiza ukadaulo woyendetsedwa ndi deta ndi gulu logwirizana la madokotala, akatswiri azakudya, ndi makochi azaumoyo kuti apereke chisamaliro chamunthu komanso chapanthawi yake. Kuti mumve zambiri, pitani patsamba la kampani ya Vivante Health kapena funsani [imelo yotetezedwa].

Gwero: Vivante Health