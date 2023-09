Mlengi wa Viral Game 'Pokha!' Imakoka Masewera kuchokera ku Steam, Kutchula Kupsinjika

Mlengi wa masewera otchuka a physics-based platformer, Only Up!, Wasankha kuchotsa masewerawa kuchokera ku malo ogulitsira a Steam, kutchula "kupsinjika maganizo" monga chifukwa cha chisankho ichi. Pokhapokha! adapeza chidwi mu Meyi pomwe owonetsa otchuka komanso ogwiritsa ntchito YouTube adawonetsa kuyesa kwawo kuti afike pamwamba pamasewera ovutawa.

Posintha pa Steam, wopanga masewerawa, yemwe amadziwika kuti SCKR Games, adadzifotokoza ngati wopanga yekha ndipo adavomereza kuti Only Up! chinali chochitika chawo choyamba ndi chitukuko cha masewera a kanema. Iwo adapanga masewerawa ngati njira yopangira zinthu komanso njira yodziyesera okha, koma zidawapangitsa kupsinjika kwambiri m'miyezi ingapo yapitayo. Tsopano, ali okonzeka kusuntha ndikuyika masewerawo kumbuyo kwawo.

Wopangayo adawulula kuti akugwira ntchito pamasewera awo otsatira, codenamed Kilth. Iwo adafotokoza kufunika kokhala ndi mtendere wamumtima komanso machiritso ndikukonzekera kupuma kaye kuti apitirize maphunziro awo pakupanga masewera. Ndi chidziwitso chawo chatsopano komanso zomwe akumana nazo, akufuna kuwongolera mphamvu zawo ku Kilth. Masewera omwe akubwera adzakhala ndi mtundu wosiyana kwambiri ndi mawonekedwe, ndikugogomezera kanema wa kanema. Wopangayo akuyembekeza kugwirira ntchito limodzi ndi gulu laling'ono pantchito yovutayi kuti awonjezere luso lawo lopanga masewera.

Aka sikoyamba kuti Only Up! yachotsedwa ku Steam. M'mbuyomu, masewerawa adatsitsidwa chifukwa chogwiritsa ntchito zinthu zomwe zili ndi copyright, koma adabweranso katundu wophwanyayo atachotsedwa. Wopanga mapulogalamuwa adavomereza ndemanga ndi chithandizo chochokera kwa anthu ammudzi ponena za zolakwika za masewerawa ndipo adayamikira kwambiri anzake omwe amachitira chifundo komanso ochezeka pamakampaniwo.

Lingaliro la Mlengi lochotsa Only Up! ndikuwonetsa kupsinjika kwawo kumafanana ndi zomwe a Dong Nguyen, yemwe adapanga Flappy Bird, yemwe adatulutsa masewerawa m'masitolo ogulitsa mapulogalamu mu 2014 chifukwa chazovuta zake. Nguyen adawulula kuti adadzimva wolakwa komanso wosamasuka ndi kupambana kwamasewerawa.

Panthawi yolemba, Only Up! sichikupezeka kuti mugulidwe pa Steam, ngakhale tsamba lake likadalipo. Mutu wamasewerawa wasinthidwa kukhala "osapezeka," ndipo wopanga adatchedwanso "Indiesolodev." Ndemanga zabwino za ogwiritsa ntchito ndi mavoti a Only Up! mutha kupezekabe patsamba la Steam.

Chitsime: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)