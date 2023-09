Kugwiritsa Ntchito Digiri Yophunzitsira Kuti Mutseke Kusiyana kwa Maluso a Digital

By

Levy yophunzirira ntchito idayambitsidwa ndi boma la UK mu 2017 ngati njira yoti mabwana akulu aziyika ndalama pophunzitsa anthu ntchito. Olemba ntchito omwe ali ndi malipiro opitirira £ 3 miliyoni pachaka akuyenera kulipira 0.5% ya malipiro awo a pachaka mu thumba la levy. Atha kugwiritsa ntchito ndalamazi pothandizira maphunziro awo ndikuwunika kapena kuwatumiza kwa olemba anzawo ntchito. Komabe, ndalama zilizonse zosagwiritsidwa ntchito zimatha.

Pali miyeso yambiri yophunzirira yomwe ikupezeka pamagawo osiyanasiyana, kuphatikiza omwe ali pantchito zama digito. Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) imapereka mamapu a ntchito kuti athandize olemba anzawo ntchito kudziwa momwe apitira patsogolo komanso njira zolimbikitsira ophunzira. Mayunivesite omwe amayang'ana kwambiri ntchito, monga Buckinghamshire New University (BNU), alowanso pamsika wapamwamba komanso wophunzirira digiri, akupereka mwayi wophunzirira m'mafakitale monga chisamaliro chaumoyo, apolisi, uinjiniya, bizinesi ndi kasamalidwe, ndi digito.

Olemba ntchito nthawi zambiri amalemba anthu ophunzitsidwa ntchito m'makalasi otsika ndikupereka mwayi kwa iwo kuti akweze maluso athunthu. Izi zimathandiza ophunzira kupeza digiri ya Bachelor mkati mwa nthawi yochepa poyerekeza ndi zaka zinayi zachikhalidwe.

Ngakhale kuti pangakhale zodetsa nkhawa za chiwerengero cha omaliza maphunziro, olemba ntchito ayenera kuganizira mozama mbiri ya anthu omwe akuwaganizira. Mwachitsanzo, BNU ili ndi chiwongola dzanja chomaliza cha 90% pa maphunziro awo a Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Mulingo wophunzitsirawu uli ndi njira zisanu ndi imodzi zosiyana, kuphatikiza Software Engineering, IT Consultancy, Cyber ​​​​Security, Networking, Data Analysis, and Business Analysis.

Ophunzitsa atha kupereka mitundu yosiyanasiyana yobweretsera, monga kutulutsa masana kapena kutumiza ma block. Athanso kupanga njira zobweretsera mabwana omwe atha kulemba anthu ochepa ophunzira.

Maphunziro a digiri atha kukhala osinthika potengera kukula kwamunthu. Amapatsa ophunzira mwayi wodziwa ntchito komanso mwayi wopeza digirii popanda kubweza ngongole. Maphunziro a digiri sali kwa omaliza sukulu okha; amapindulitsanso antchito omwe alipo omwe akufuna kupititsa patsogolo luso kapena osintha ntchito omwe akufunafuna mwayi watsopano. Maphunzirowa amaphatikizanso kusiyana kwa luso pakati pa maphunziro aku yunivesite ndi zofunikira zamakampani.

Kuti agwiritse ntchito bwino maphunziro a digiri kuti achepetse kusiyana kwa luso la digito, olemba anzawo ntchito amayenera kupanga ntchito zophunzirira kapena kupereka maphunziro olipidwa ndi msonkho kwa omwe alipo. Ayeneranso kuganizira za kuchuluka kwa maphunziro ndi milingo yophunzirira yomwe ikugwirizana ndi zosowa zawo zantchito.

Kuti ayende m'dziko lovuta la kuphunzira ntchito, olemba anzawo ntchito amatha kuyang'ana zitsanzo zabwino kuchokera ku mabungwe ena. Mwachitsanzo, Crimson, kampani ya IT yomwe ili ku West Midlands, yapanga pulogalamu yopambana yophunzirira ntchito. Amalemba anthu omwe asiya sukulu kuti aphunzire mu Level 4 ndikuwapatsa mwayi wopitiliza maphunziro awo ku IT Consultant degree. Ali ndi chiŵerengero chachikulu cha ophunzira mubizinesi yawo komanso kudzipereka kwakukulu pakukulitsa talente yamtsogolo.

Pomaliza, maphunziro a digiri ali ndi kuthekera kothana ndi kusiyana kwa luso la digito ndikukonzekeretsa m'badwo wotsatira waukadaulo wa digito. Pogwiritsa ntchito levy yophunzirira ndikugwira ntchito ndi opereka maphunziro odalirika, olemba anzawo ntchito angapereke mwayi wofunikira kwa anthu kuti akulitse luso lawo ndikupeza luso lantchito muukadaulo womwe ukubwera.

