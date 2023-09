Unity Ilengeza Zatsopano Zolipiritsa Zoyikira Masewera Pogwiritsa Ntchito Unity Engine

By

Unity, nsanja yotsogola yamasewera, yalengeza posachedwa kuti ikhazikitsa ndalama zatsopano pamasewera aliwonse omwe akhazikitsidwa pogwiritsa ntchito Unity Engine. Ndalamazi, zomwe zimadziwika kuti Unity Runtime Fee, zizigwira ntchito pamasewera omwe adutsa malire opeza ndalama komanso kuwerengera moyo wonse mkati mwa chaka chatha.

Zocheperako komanso zolipira zimasiyanasiyana kutengera mtundu wa zolembetsa za Unity zomwe wopanga amakhala nazo. Kwa ogwiritsa ntchito a Unity Personal ndi Unity Plus, ndalama zomwe amapeza zimayikidwa pa $200,000 pachaka, ndikuwerengera moyo wonse wa 200,000. Kumbali ina, maakaunti a Unity Pro ndi Unity Enterprise ali ndi malire apamwamba a $ 1 miliyoni pazopeza pachaka komanso kuyika 1 miliyoni moyo wonse.

Malipiro opitilira malirewa ndi osiyananso pamtundu uliwonse wolembetsa. Madivelopa a Unity Personal azilipira $ 0.20 pakuyika kulikonse komwe kuli pamwamba, pomwe maakaunti a Unity Enterprise amangolipira $0.01 pakuyika kulikonse kopitilira 2 miliyoni. Madivelopa m'misika yomwe ikubwera amalandira ndalama zochepetsedwa, maakaunti a Unity Personal amalipira $0.02 pakukhazikitsa ndipo maakaunti a Enterprise amalipira $0.005 pakuyika.

Makamaka, zolipiritsazi zigwiranso ntchito kumasewera omwe alipo omwe adamangidwa pa Unity ngati akwaniritsa ndalama ndikuyika malire owerengera. Ndikofunika kunena kuti Unity Runtime Fee sikugwira ntchito ku mapulogalamu omwe si amasewera.

Umodzi umalungamitsa kukhazikitsidwa kwa chindapusa ichi powonetsa kuti nthawi iliyonse masewera atsitsidwa, Unity Runtime imayikidwanso. Kampaniyo ikukhulupirira kuti chindapusa chokhazikika chimasunga phindu lazachuma kuchokera kwa osewera kwa opanga, mosiyana ndi mtundu wogawana ndalama.

Kuphatikiza pa zosinthazi, Unity yalengeza kusiya ntchito yake yolembetsa ya Unity Plus. Olembetsa omwe Alipo Plus adzapatsidwa mwayi wopita ku Unity Pro kwa chaka chimodzi pamtengo wa Plus.

The Unity Engine, yomwe imadziwika chifukwa cha luso lake losunthika komanso lamphamvu lachitukuko chamasewera, imadzitamandira mabiliyoni ambiri otsitsa pamwezi. Ndondomeko yatsopanoyi ikufuna kuthandizira kukula ndi chitukuko mosalekeza kwa opanga masewera ndikusunga kukhulupirika kwa chilengedwe cha Unity.

