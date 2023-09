Wopikisana Watsopano mu Masewera a Smartphone: The Nothing Phone 2

By

M'dziko lolamulidwa ndi ma iPhones ndi Androids, kampani ya ku London yotchedwa Nothing yalowa mumsika wa foni yamakono ndi Nothing Phone 2. Yopangidwa ngati njira yochepetsera kusokoneza mafoni achikhalidwe, Nothing Phone 2 imapereka mwayi wapadera wogwiritsa ntchito.

Monga wogwiritsa ntchito wachangu wa iPhone kwa zaka 16, ndinaganiza zopumira pa chipangizo changa chanthawi zonse ndikuyesa Palibe Foni 2 paulendo wa milungu iwiri kuzungulira Europe. Ngakhale kusintha koyamba kwa zolemba zanga kusanduka obiriwira, ndidapeza kuti nditha kukhala popanda iPhone yanga yokondedwa.

Ma iPhones a Apple akhala akuwonetsa luso lamakono lamakono, koma ndi kutulutsidwa kwatsopano kulikonse, zosintha zakhala zochepa kwambiri. Zakhala zovuta kwambiri kukopa ogula kuti akweze, popeza kusinthaku kumawoneka kocheperako, monga kukweza kwa kamera kapena kuwongolera pang'ono kwa batri.

Apa ndipamene Nothing Phone 2 imabwera. Yopangidwa ndi wazamisiri wazamalonda Carl Pei, Palibe chomwe chimapereka kutsitsimula pazochitika za smartphone. The Nothing Phone 2 imayenda pa opareshoni ya Android ndipo imakhala ndi mawonekedwe apadera ogwiritsira ntchito komanso zowunikira za "Glyph" kumbuyo kwa chipangizocho.

Mosiyana ndi mafoni am'manja omwe ali ndi zithunzi zokongola zamapulogalamu, Palibe chomwe chimatenga njira ina. Zithunzi za monochromatic za mapulogalamu adapangidwa mwadala kuti achepetse chiyeso chogwiritsa ntchito foni mopitilira muyeso. Kusankha kamangidwe kameneka kumafuna kuchepetsa zododometsa ndikulimbikitsa chidwi kwambiri ndi chidziwitso cha smartphone.

Popereka njira ina yofananira ndi zomwe zimachitika pa foni yam'manja, Nothing Phone 2 imatsutsa momwe Apple ndi Android zilili pamakampani. Imapereka njira yatsopano kwa iwo omwe akufuna chipangizo chocheperako chosokoneza. Kaya Nothing Phone 2 ipeza chidwi chachikulu siziwoneka, koma mosakayika ndizowonjezera zosangalatsa pamsika.

