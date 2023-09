The Sandman: Nyengo Yoyamba Yonse Ikubwera ku Mawonekedwe A digito ndi Thupi

By

Nyengo yachiwiri yomwe ikuyembekezeredwa kwambiri ya "The Sandman," yopangidwa ndi Neil Gaiman, Allan Heinberg, ndi David S. Goyer, yafika pachimake chifukwa cha zokambirana zomwe zikuchitika. Poyembekezera kupita patsogolo kutsogoloku, mafani a mndandandawu posachedwa azitha kukhala ndi kope la nyengo yoyamba mumtundu wa digito kapena wakuthupi.

Pa Seputembara 18th, "The Sandman: The Complete First Season" ipezeka kuti ikutsatsira digito pamapulatifomu monga Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, ndi Vudu. Kwa iwo omwe amakonda makope akuthupi, 4K Ultra HD, Blu-ray, ndi ma DVD seti adzatulutsidwa pa Novembara 28.

Chokhazikitsidwacho chimaphatikizapo zigawo zonse za 11 kuyambira nyengo yoyamba, pamodzi ndi zinthu zapadera zomwe zikuphatikizapo kuseri kwa zochitika zowonongeka ndi kufufuza kwa "World of the Endless".

Pomwe a Peter Friedlander, wamkulu wa Netflix wa UCAN scripted TV, sanayankhe mwachindunji ngati nyengo yachiwiri idzatchedwa "Season 2," adanenanso za kuthekera kofikira chiwonetserochi mu "mavoliyumu". Friedlander adati, "Pali zisankho zomwe sizinapangidwe, koma tikuganizira njira zolumikizirana. Zonse zili patebulo zikafika pa 'Sandman.' Ndiwonetsero wamakono. " Izi zikutanthawuza kuti mawonekedwe awonetsero akhoza kukhala osazolowereka, omwe angakhale ndi magawo a bonasi kapena kupanga magulu ankhani pamodzi.

Kuti muwonjezere chisangalalo, nayi mitengo yogulitsira yamitundu yosiyanasiyana ya “The Sandman: The Complete First Season”: Digital UHD ($24.99), 4K Ultra HD ($44.98), Blu-ray ($29.98), ndi DVD ( $24.98).

Mafani a "The Sandman" atha kuyembekezera kukhala ndi nyengo yoyamba ndikuyembekezera mwachidwi zosintha zamtsogolo za mndandanda.

Sources:

- Peter Friedlander kuyankhulana ndi Zosiyanasiyana

- Mitengo yogulitsira yoperekedwa ndi Warner Bros. Discovery Home Entertainment