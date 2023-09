EA Yalengeza Project Rene: The Next-Gen Sims Game Idzakhala Yaulere Kutsitsa

By

EA yawulula zambiri zamasewera ake am'badwo wotsatira Sims, codenamed Project Rene. Mu positi yabulogu panthawi yowonetsera ya Behind The Sims, kampaniyo idalengeza kuti masewerawa apezeka ngati kutsitsa kwaulere. Kusunthaku kukutsatira kupambana kwa The Sims 4 kupita-kusewera kwaulere chaka chatha.

Kutsitsa kwaulere kwa Project Rene kumatanthauza kuti osewera azitha kulowa nawo, kusewera, ndikuwunika masewerawa popanda kufunikira kolembetsa, kugula kwakukulu kwamasewera, kapena zimango zamagetsi. EA ikufuna kupangitsa kuti zikhale zosavuta kwa osewera kuitana kapena kujowina abwenzi ndikupeza zatsopano, nkhani, ndi zovuta.

Komabe, EA inafotokozera kuti masewerawa adzakhalabe ndi zinthu zogula ndi mapaketi, ofanana ndi The Sims 4. Koma ndondomeko yamtengo wapatali ndi momwe zinthuzi zidzagulitsidwira zikhoza kusiyana ndi masewera omwe alipo. EA idapereka chitsanzo chowonjezera nyengo ngati chinthu chaulere kwa aliyense, pomwe mapaketi amtsogolo amatha kuyang'ana mitu ina monga masewera achisanu kapena mipikisano.

Kutulutsidwa kwa Project Rene sikutanthauza kutha kwa chithandizo cha The Sims 4. EA ikukonzekera kupitiriza kupereka zosintha ndi zatsopano za gulu la Sims 4 m'tsogolomu.

Ngakhale kuti palibe tsiku lokhazikitsidwa lomwe lalengezedwa, EA yakhala ikugwira ntchito yopititsa patsogolo chitukuko cha Project Rene. Kampaniyo idawulula m'mbuyomu kuti masewerawa apereka zokumana nazo payekha komanso zamasewera ambiri, ndi chidziwitso chambiri chokhudza gawo lamasewera ambiri omwe adzawululidwe kumapeto kwa chaka.

Gwero: [The Verge](gwero)